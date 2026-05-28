Pierwotnie rozprawa dotycząca zażalenia ws. aresztu tymczasowego dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry miała odbyć się 8 września. Jak informuje reporter RMF24 Tomasz Skory, sąd właśnie zmienił zdanie i przyspiesza posiedzenie w tej sprawie.

Zażalenie ws. prawomocności postanowienia o aresztowani Zbigniewa Ziobry złożył obrońca byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski. Jak podaje RMF24 decyzja o przyspieszeniu posiedzenia wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego. Nowa data została wyznaczona na 1 lipca – przekazał Warszawski Sąd Okręgowy.

Sama decyzja ws. aresztowania byłego ministra sprawiedliwości zapadła 5 lutego. Standardowy termin instrukcyjny na rozpatrzenie zażalenia w takich przypadkach wynosi dwa tygodnie.

Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA. Żurek komentuje

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej były minister sprawiedliwości ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech. Jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbana musiał zmienić miejsce pobytu z obawy o ekstradycję do Polski.

Głos ws. Ziobry zabrał także obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak wyjawił na antenie TVN24, jeśli okaże się, że dokumenty, dzięki którym Ziobro opuścił Węgry zostały wydane nielegalnie, minister zwróci się do amerykańskiej agencji Immigration and Customs Enforcement (ICE) z odpowiednim wnioskiem.

Żurek podkreślił jednak, że zanim taki wniosek zostanie skierowany, musi mieć pewność, że dokumenty zostały wydane przez Węgry i na jakiej podstawie. Dodał, że sam wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości do Polski jest już gotowy.