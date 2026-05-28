Rusza nabór wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Nie przegap terminów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które należą się osobom uprawnionym do alimentów w razie ich bezskutecznej egzekucji, nie są przyznawane automatycznie, ale na wniosek. Co więcej, nie są też przyznawane jednorazowo na cały okres, uprawniający do alimentów, ale na tzw. okres świadczeniowy. Niebawem rusza nabór wniosków na rok 2026/2027. Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek.
Dla kogo świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to państwowe wsparcie wypłacane osobom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów z powodu ich bezskutecznej egzekucji. Świadczenie przysługuje co do zasady obywatelom polskim, a w szczegółowo określonych sytuacjach, także cudzoziemcom.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ponadto uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 1 209 zł, co oznacza, że dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć tej kwoty.
Kluczowe dla prawa do świadczenia z funduszu jest również określenie pojęcia bezskuteczności egzekucji. Ustawodawca definiuje ją jako egzekucję, w wyniku której w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się uzyskać pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Jest nią także postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Bezskuteczną egzekucją będzie także sytuacja, w której istnieje niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.
Czym są świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są automatycznie?
Kiedy rusza nabór wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2026 roku?
Jak uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane automatycznie. Zarówno ustalenie prawa do nich, jak i sama wypłata, następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zatem wniosek o świadczenie może złożyć osoba, która:
• ma prawo do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej;
• nie otrzymuje alimentów z powodu bezskutecznej egzekucji;
• nie ukończyła 18. roku życia lub nie ukończyła 25. roku życia i uczy się w szkole wyższej lub w szkole, lub jest w każdym wieku i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można złożyć:
• przez Internet;
• w urzędzie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).
Złożenie wniosku przez Internet możliwe jest za pośrednictwem portalu emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub platformę ZUS. W przypadku osobistego złożenia dokumentu konieczna jest wizyta w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej bądź innym miejscu wyznaczonym przez gminę do przyjmowania wniosków np. w centrum świadczeń. Możliwe jest także wysłanie dokumentów do tych urzędów za pośrednictwem poczty.
Wzór wniosku wraz z wykazem stosownych załączników można pobrać m.in. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Terminy składania wniosków 2026
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Pieniądze wypłacane są zaś cyklicznie przez kolejnych 12 miesięcy. Kiedy zatem złożyć wniosek na okres 2026/2027?
W przypadku wniosków internetowych termin na składanie stosownych dokumentów rozpoczyna się 1 lipca 2026 roku. Wnioski w urzędzie będzie można zaś składać od 1 sierpnia 2026 roku. Warto pamiętać, że w razie złożenia wniosku do 31 sierpnia 2026 roku wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpi od 1 października 2026 roku, zaś w przypadku spóźnienia i złożenia wniosku po ostatnim dniu sierpnia świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca, w którym złożony został wniosek bez wyrównania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu