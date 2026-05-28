Rusza nabór wniosków o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Nie przegap terminów

Dla kogo świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego to państwowe wsparcie wypłacane osobom, które nie otrzymują zasądzonych alimentów z powodu ich bezskutecznej egzekucji. Świadczenie przysługuje co do zasady obywatelom polskim, a w szczegółowo określonych sytuacjach, także cudzoziemcom.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest ponadto uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ono 1 209 zł, co oznacza, że dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć tej kwoty.

Kluczowe dla prawa do świadczenia z funduszu jest również określenie pojęcia bezskuteczności egzekucji. Ustawodawca definiuje ją jako egzekucję, w wyniku której w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się uzyskać pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Jest nią także postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Bezskuteczną egzekucją będzie także sytuacja, w której istnieje niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski.

Czym są świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj wsparcia z państwowego budżetu, które wypłacane są osobom nieotrzymującym zasądzonych alimentów z powodu ich bezskutecznej egzekucji. Czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są automatycznie? Nie, świadczenia z funduszu wypłacane są na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Kiedy rusza nabór wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2026 roku? Wnioski przez Internet można składać od 1 lipca 2026 roku, zaś wnioski w urzędzie – od 1 sierpnia 2026.

Jak uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznawane automatycznie. Zarówno ustalenie prawa do nich, jak i sama wypłata, następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zatem wniosek o świadczenie może złożyć osoba, która:

• ma prawo do otrzymania alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej;

• nie otrzymuje alimentów z powodu bezskutecznej egzekucji;

• nie ukończyła 18. roku życia lub nie ukończyła 25. roku życia i uczy się w szkole wyższej lub w szkole, lub jest w każdym wieku i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można złożyć:

• przez Internet;

• w urzędzie (osobiście lub za pośrednictwem poczty).



Złożenie wniosku przez Internet możliwe jest za pośrednictwem portalu emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub platformę ZUS. W przypadku osobistego złożenia dokumentu konieczna jest wizyta w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej bądź innym miejscu wyznaczonym przez gminę do przyjmowania wniosków np. w centrum świadczeń. Możliwe jest także wysłanie dokumentów do tych urzędów za pośrednictwem poczty.

Wzór wniosku wraz z wykazem stosownych załączników można pobrać m.in. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Terminy składania wniosków 2026

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane jest na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Pieniądze wypłacane są zaś cyklicznie przez kolejnych 12 miesięcy. Kiedy zatem złożyć wniosek na okres 2026/2027?

W przypadku wniosków internetowych termin na składanie stosownych dokumentów rozpoczyna się 1 lipca 2026 roku. Wnioski w urzędzie będzie można zaś składać od 1 sierpnia 2026 roku. Warto pamiętać, że w razie złożenia wniosku do 31 sierpnia 2026 roku wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpi od 1 października 2026 roku, zaś w przypadku spóźnienia i złożenia wniosku po ostatnim dniu sierpnia świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca, w którym złożony został wniosek bez wyrównania.