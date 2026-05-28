Zamiast przechodzić na strony sklepów, cały proces – od obejrzenia reklamy po finalizację transakcji – ma odbywać się w jednym miejscu. To model znany z azjatyckiego rynku, który teraz wchodzi do Europy na szeroką skalę. Opracowano na podstawie materiału:

TikTok Shop w Polsce coraz bliżej

Ekspansja usługi w Europie trwa od końca 2024 roku. Najpierw TikTok Shop pojawił się w Hiszpanii i Irlandii, później został uruchomiony we Francji, Niemczech i Włoszech. Teraz przyszła kolej na kolejne rynki, w tym Polskę.

Przygotowania są zaawansowane. Firma prowadzi rekrutację specjalistów odpowiedzialnych za wdrożenie usługi, analizę rynku i współpracę z partnerami handlowymi. W kwietniu uruchomiono także pierwsze narzędzia rejestracyjne dla zaproszonych sprzedawców z Polski.

Najbliższy briefing prasowy poświęcony TikTok Shop w Polsce ma pokazać szczegóły dotyczące modelu działania platformy oraz możliwości dla marek, sprzedawców i partnerów logistycznych.

Jak działa TikTok Shop i zakupy na TikToku

Mechanizm jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Użytkownik ogląda film twórcy, widzi prezentowany produkt i może kupić go natychmiast – bez przechodzenia na zewnętrzny sklep internetowy.

To połączenie klasycznych telezakupów, social mediów i systemu rekomendacji opartego na algorytmach. TikTok liczy na wykorzystanie ogromnego zaangażowania użytkowników.

Według badania Ipsosu użytkownicy platformy wykazują o 29 proc. większe zaangażowanie emocjonalne wobec reklamowanych marek niż użytkownicy innych mediów społecznościowych. Wskaźnik zapamiętywalności marek jest wyższy o 40 proc.

Jeszcze bardziej wymowne są dane zakupowe. 93 proc. codziennych użytkowników deklaruje, że korzysta z TikToka jako źródła informacji przed zakupem. Z kolei 68 proc. przyznaje, że reklama na platformie skłoniła ich do natychmiastowego zakupu.

Dane z Europy pokazują skalę zjawiska

Najlepszym przykładem skuteczności TikTok Shop jest Wielka Brytania. Tam w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usługi skorzystało już 31 proc. internautów.

Średnia liczba zakupów na jednego klienta wyniosła 8,9 rocznie, a przeciętna wartość zamówienia osiągnęła 25,7 funta.

W Niemczech usługa jest młodsza, ale już korzysta z niej 16 proc. internautów. Średnia częstotliwość zakupów to 3,5 transakcji rocznie, a średnia wartość koszyka wynosi 30,3 euro.

Eksperci NielsenIQ podkreślają, że klienci TikTok Shop kupują częściej niż przeciętni konsumenci e-commerce, choć ich pojedyncze koszyki są nieco mniejsze.

TikTok Shop zmieni polski e-commerce?

Polski rynek jest dla TikToka wyjątkowo atrakcyjny. Według danych Krajowej Izby Gospodarczej wartość handlu internetowego w Polsce w 2025 roku sięgnęła niemal 92 mld zł. To wzrost o 6,8 proc. rok do roku.

W 2026 roku rynek ma zwiększyć się o kolejne około 7 proc.

TikTok w Polsce zanotował w kwietniu 2026 roku 16,41 mln użytkowników, osiągając zasięg na poziomie 55,07 proc. internatów. Średni czas korzystania z aplikacji przekroczył 23 godziny miesięcznie na użytkownika.

To parametry, które czynią platformę idealnym miejscem do rozwijania handlu społecznościowego.

Nie tylko moda i kosmetyki

Choć TikTok kojarzy się głównie z modą i urodą, dane z rynków zachodnich pokazują znacznie szerszy profil sprzedaży.

W Niemczech dużą popularnością cieszy się elektronika, sprzęt domowy, żywność oraz gry wideo.

Dobrym przykładem jest kampania PepsiCo w Niemczech. Koncern zaangażował ponad 150 twórców do promocji nowych smaków Pepsi Zero Cream Soda, osiągając ponad 30 mln użytkowników zasięgu i generując 40 tys. wizyt w TikTok Shop.

Czy Polacy kupią jak Azjaci?

Największą niewiadomą pozostaje to, czy Polacy zaakceptują model zakupowy znany z Chin i Azji Południowo-Wschodniej.

Tam handel społecznościowy odpowiada już za ponad 40 proc. wzrostu sektora FMCG.

Europejski rynek jest bardziej ostrożny, zwłaszcza pod względem ochrony danych i prywatności, jednak eksperci zauważają, że młodsze pokolenia coraz chętniej dokonują zakupów impulsywnych bezpośrednio w aplikacjach społecznościowych.

TikTok Shop może więc stać się dla polskiego e-commerce jednym z najważniejszych testów najbliższych lat.

QiA – TikTok Shop w Polsce

Czy TikTok Shop będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w Polsce?

Na starcie dostęp ma zostać udostępniony stopniowo. Najpierw skorzystają wybrani sprzedawcy oraz część użytkowników, a następnie funkcja zostanie rozszerzona na cały polski rynek.

Kiedy TikTok Shop ruszy w Polsce?

TikTok zapowiada wejście na kolejne rynki europejskie w drugim kwartale 2026 roku. Polska znajduje się na liście priorytetowych krajów.

Ilu Polaków może dostać dostęp do TikTok Shop?

Według najnowszych danych TikTok w Polsce odwiedza ponad 16 mln użytkowników miesięcznie. Realnie z nowej funkcji może skorzystać około 14 mln aktywnych osób.

Jak będą wyglądały zakupy na TikToku?

Użytkownik zobaczy produkt podczas oglądania filmu lub transmisji live i kupi go bez opuszczania aplikacji. Cały proces – od prezentacji po płatność – odbędzie się w jednym miejscu.

Czy zakupy na TikToku będą bezpieczne?

TikTok deklaruje wdrożenie systemów ochrony kupujących, weryfikacji sprzedawców oraz mechanizmów zwrotów i reklamacji zgodnych z europejskimi regulacjami.

Czy TikTok Shop zagrozi Allegro i innym platformom?

Eksperci wskazują, że TikTok może mocno namieszać w segmencie zakupów impulsywnych i social commerce, ale klasyczne marketplace’y nadal będą dominować w tradycyjnych zakupach internetowych.

Jakie produkty będą sprzedawane przez TikTok Shop?

Nie tylko moda i kosmetyki. Na rynkach zachodnich popularne są także elektronika, sprzęt domowy, żywność, akcesoria lifestyle’owe oraz produkty gamingowe.

Czy na TikTok Shop będą sprzedawać polskie firmy?

Tak. Platforma stawia przede wszystkim na lokalnych sprzedawców i partnerów logistycznych działających na danym rynku.

Dlaczego TikTok uruchamia sklep właśnie teraz?

Firma chce wejść na wart miliardy złotych rynek e-commerce i wykorzystać ogromne zaangażowanie użytkowników, którzy już dziś traktują aplikację jako źródło rekomendacji zakupowych.

Czy zakupy na TikToku mogą zmienić nawyki Polaków?

To bardzo możliwe. Jeśli model przyjmie się podobnie jak w Wielkiej Brytanii, social commerce może stać się jednym z najszybciej rosnących segmentów handlu online w Polsce.