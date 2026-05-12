Bon senioralny 65 plus. Jakie potrzeby ma zaspokajać nowe świadczenie

Bon senioralny ma wspierać osoby po 65. roku życia przede wszystkim w tych czynnościach, które na co dzień sprawiają im trudność. Chodzi o praktyczną pomoc w domu, m.in. wsparcie przy ubieraniu się, przygotowaniu posiłków, poruszaniu się czy utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania. Pomoc obejmie też kwestie związane z wizytami lekarskimi i korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych, a także podstawową opiekę higieniczną.

5 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej bon senioralny dla osób 65 plus. Nowe świadczenie stanowi część reformy opieki długoterminowej. Na realizację programu w latach 2026-2028 rząd planuje przeznaczyć 1 mld zł.

Bon senioralny tylko do określonego limitu. Kryterium dochodowe wyniesie 3410 zł

Bon senioralny będzie przysługiwać tylko tym seniorom, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 3410 zł.

Ważne jest również to, że próg dochodowy nie będzie stały. Kwota ta będzie co roku waloryzowana w terminach aktualizacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie ze wskaźnikiem stosowanym przy ich waloryzacji.

Kto może otrzymać bon senioralny - nie tylko wiek i dochód

Samo spełnienie kryterium wieku i dochodu nie wystarczy, aby otrzymać bon. Konieczne będzie również wykazanie, że senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania i wymaga wsparcia w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Bon senioralny a inne świadczenia. Tych form pomocy nie będzie można łączyć

Jednym z założeń projektu jest zakaz łączenia bonu senioralnego z innymi świadczeniami i usługami opiekuńczymi finansowanymi ze środków publicznych. Bonu senioralnego nie otrzyma senior, jeśli ma już przyznane jedno z poniższych świadczeń:

specjalny zasiłek opiekuńczy,

świadczenie pielęgnacyjne,

zasiłek dla opiekuna (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

DPS, ZOL i świadczenie wspierające również wykluczą bon senioralny

Bon nie będzie także przysługiwał osobom, które korzystają z innych form opieki i wsparcia finansowanego ze środków publicznych, w tym:

świadczenia wspierającego,

specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia,

usług opiekuńczych lub asystencji osobistej finansowanej z programów rządowych lub resortowych,

całodobowej opieki w domu pomocy społecznej,

całodobowej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym,

całodobowej opieki w innych placówkach dla osób starszych, przewlekle chorych lub z niepełnosprawnościami,

instytucjonalnej opieki dziennej.

Bon senioralny może zostać przyznany w wyjątkowej sytuacji, jeśli powyższe formy opieki mają charakter doraźny i trwają jednorazowo nie dłużej niż 14 dni.