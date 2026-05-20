Mam 65 lat i 5 lat stażu pracy. Czy dostanę emeryturę z ZUS? Kwota może zaskoczyć

Anna Kot
dzisiaj, 10:30

Osoby osiągające powszechny wiek emerytalny często zastanawiają się, czy krótki okres zatrudnienia przekreśla ich szanse na wypłatę świadczenia z ZUS. Polskie prawo jasno określa zasady przyznawania funduszy dla seniorów o niestandardowej historii zawodowej. Sprawdź, na jakie pieniądze możesz liczyć, mając 65 lat i tylko 5 lat stażu pracy w maju 2026 roku.

Czy ZUS wypłaci emeryturę za 5 lat pracy?

Tak, otrzymasz pieniądze. Prawo do emerytury zyskujesz już po przepracowaniu i oskładkowaniu jednego dnia. Osiągnięcie wieku 65 lat oznacza spełnienie kryterium wieku dla mężczyzn. Kobiety zyskują to prawo po ukończeniu 60. roku życia. Jeśli osiągnąłeś ten wiek, Twój wniosek o emeryturę zostanie rozpatrzony pozytywnie przez ZUS, niezależnie od tego, jak krótko pracowałeś.

Pułapka stażu pracy a emerytura minimalna

Krótki staż pracy niesie ze sobą poważną konsekwencję finansową. Nie otrzymasz gwarantowanej emerytury minimalnej, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1901,71 zł brutto. Przepisy wymagają odpowiednio długiego okresu składkowego i nieskładkowego, aby państwo dopłaciło do tej minimalnej kwoty.

  • Mężczyźni muszą udowodnić minimum 25 lat stażu.
  • Kobiety muszą wykazać minimum 20 lat stażu.

Przy 5 latach pracy ZUS wypłaci tylko tyle, ile faktycznie odłożyłeś na swoim koncie i subkoncie. Ustawa nie przewiduje w takim przypadku żadnej dopłaty do kwoty minimalnej.

Ile wynosi emerytura po 5 latach pracy? Realne stawki

Wysokość Twojego świadczenia zależy wyłącznie od zgromadzonego kapitału. ZUS zsumuje Twoje zwaloryzowane składki (oraz ewentualny kapitał początkowy) i podzieli je przez średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach, pochodzące z oficjalnych tablic GUS. Kwoty przy zaledwie 5 latach pracy na minimalnym wynagrodzeniu są symboliczne:

  • Mężczyzna w wieku 65 lat otrzyma średnio około 280-320 zł brutto miesięcznie.
  • Kobieta w wieku 65 lat (przy tym samym kapitale) otrzyma nieco mniej - około 240-270 zł brutto miesięcznie. Wynika to z faktu, że tablice GUS przewidują dla kobiet w tym wieku dłuższego średnie dalsze trwanie życia, przez co kapitał dzielony jest przez większą liczbę miesięcy.

Ostateczna kwota zależy jednak zawsze od wysokości Twoich realnych, dawnych zarobków.

Jak podwyższyć niską emeryturę?

Niska emerytura z ZUS to nie jedyne rozwiązanie. Polskie prawo daje seniorom kilka opcji na poprawę sytuacji:

  1. Dalsza praca zawodowa: Jako emeryt po 65. roku życia możesz dorabiać bez żadnych ograniczeń kwotowych. Każdy kolejny miesiąc pracy i odprowadzania składek zwiększa Twój kapitał, a późniejsze złożenie wniosku o przeliczenie zmniejsza liczbę miesięcy dalszego trwania życia, co mocno podnosi emeryturę.
  2. Kapitał początkowy: Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem (nawet krótko), upewnij się, że złożyłeś dokumenty (np. druki Rp-7, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej) do wyliczenia kapitału początkowego.
  3. Praca za granicą: Okresy pracy w krajach UE/EFTA sumują się z polskim stażem przy ustalaniu prawa do emerytury minimalnej.
  4. Pomoc społeczna: Przy tak niskich dochodach możesz ubiegać się o zasiłek stały lub okresowy z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia najszybciej i najwygodniej złożysz elektronicznie przez nowoczesny portal eZUS (dawne PUE ZUS) lub osobiście w placówce.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy przy 5 latach pracy dostanę trzynastą i czternastą emeryturę? Tak. Dodatkowe roczne świadczenia przysługują każdemu emerytowi, który ma prawo do wypłaty choćby groszowego świadczenia z ZUS. Krótki staż pracy nie odbiera prawa do trzynastki i czternastki.

Czy ZUS może odmówić wypłaty emerytury z powodu zbyt krótkiego stażu? Nie. Jeśli osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny i masz na koncie przynajmniej jedną składkę, ZUS ma obowiązek przyznać Ci świadczenie.

Czy opłaca się składać wniosek o emeryturę przy tak niskiej kwocie? Tak. Oprócz comiesięcznej wypłaty zyskujesz oficjalny status emeryta. Daje on prawo do ulgowych przejazdów komunikacją, zwolnień z niektórych opłat, bezpłatnych leków dla seniorów oraz wspomnianej 13. i 14. emerytury.

Co się stanie ze składkami, jeśli nie złożę wniosku? Pieniądze pozostaną na Twoim koncie w ZUS i będą co roku waloryzowane. ZUS nie zacznie ich jednak wypłacać automatycznie - musisz osobiście złożyć wniosek o emeryturę.

