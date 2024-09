Zaległy urlop czyli niewykorzystany w roku poprzednim należy wykorzystać w ustalonym przepisami terminie. Do kiedy pracodawcy powinni udzielić urlopu zaległego w 2024 roku? Czy pracodawca może zmusić do wykorzystania urlopu zaległego w tym terminie? Zostały ostatnie dni. Kiedy taki urlop się przedawnia?

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop zaległy?

Zaległy urlop to urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku poprzednim. Jeśli nabywamy prawo do nowej puli dni urlopowych (20 dni w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat lub 26 dni w przypadku stażu pracy trwającego co najmniej 10 lat) z dniem 1 stycznia danego roku to pełny wymiar powinien być wykorzystany właśnie w tym roku. Jeśli z różnych przyczyn pracownik nie wykorzysta wszystkich dni urlopowych to pozostałe przechodzą na kolejny rok kalendarzowy. Takie dni nazywane są właśnie urlopem zaległym. Przepisy prawa pracy ściśle określają termin, do którego należy taki urlop wykorzystać.

Zaległy urlop do końca września 2024 roku - zostały ostatnie dni!

Termin wykorzystania urlopu zaległego określa art. 168 Kodeksu pracy.Urlop zaległy trzeba wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Ważne Część urlopu wypoczynkowego wykorzystywana w trybie na żądanie (maksymalnie 4 dni z puli dni urlopu wypoczynkowego na rok kalendarzowy) nie przechodzi na rok kolejny. Oznacza to, że zaległy może być tylko „zwykły” urlop wypoczynkowy.

Przykład Adam P. w 2023 roku miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wykorzystał 19 dni urlopu, w tym 2 dni w trybie na żądanie. 7 dni przechodzi mu na 2024 r. jako urlop zaległy. Musi wykorzystać je do 30 września 2024 r. W 2024 r. wraz z nabyciem prawa do kolejnych 26 dni urlopu zyskał prawo do skorzystania z trybu na żądanie dla 4 dni. Nie dodaje się zatem tych 2 dni z poprzedniego roku.

Czy pracodawca może zmusić do urlopu zaległego?

Jeśli pracownik nie wykorzysta zgodnie z planem urlopów zaległego urlopu do 30 września, pracodawca udziela mu tego urlopu. Kiedy najpóźniej można wykorzystać urlop zaległy? Najpóźniej urlop zaległy powinien rozpoczynać się z dniem 30 września. W 2024 r. będzie to poniedziałek.

Czy pracodawca może zmusić do skorzystania z urlopu zaległego? Pracownik musi wykorzystać urlop zaległy udzielony przez pracodawcę. Termin urlopu ustala jednostronnie pracodawca. Można oczywiście się w tym temacie porozumieć, ale ostateczna decyzja należy do pracodawcy. To na nim ciąży obowiązek dopilnowania, aby pracownik wykorzystał urlop zaległy w terminie. To również pracodawca poniesie konsekwencje w razie niedotrzymania terminu. Naraża się wówczas na karę grzywny pod 1000 do 30000 zł.

Kiedy przedawnia się urlop zaległy?

Czy urlop zaległy przepada po 30 września? Niewykorzystanie urlopu zaległego do końca września nie powoduje jego przepadku. Pracodawca naraża się na karę w razie kontroli. Natomiast pracownik nadal ma prawo do tych dni urlopowych. Należy jednak mieć na względzie instytucję przedawnienia uprawnień pracowniczych. Kiedy przedawnia się urlop zaległy? Przepisy prawa pracy ustalają 3 letni termin przedawnienia.

Przykład Milena K. nie wykorzystała urlopu zaległego do końca września 2021 roku. 3-letni termin przedawnienia mija 30 września 2024 r.