Gazeta Prawna
Podatki

Rząd uderza w rynek e-papierosów. Nowe podatki już przygotowane

e-papieros
Rząd przyjął projekt mający zwiększyć akcyzę na płyn do e-papierosów i urządzenia do waporyzacjiShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:27

Rząd przyjął projekt zmian w przepisach podatkowych, które zakładają podwyższenie akcyzy na urządzenia do waporyzacji, w tym e-papierosy. Stawka ma wzrosnąć o 10 zł – z obecnych 40 zł do 50 zł. Wyższy ma być również podatek od płynów do tych urządzeń: z 1,80 zł do 2,20 zł za każdy mililitr – poinformowało Ministerstwo Finansów.

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Wyższa akcyza na e-papierosy. Rząd zmienia stawki podatku

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

W ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do projektu przekazano, że zakłada on zwiększenie dwóch stawek akcyzy. Pierwsza dotyczy wszystkich urządzeń do waporyzacji (wielorazowe papierosy elektroniczne, urządzenia wielofunkcyjne oraz podgrzewacze) oraz zestawów części do urządzeń do waporyzacji; wzrośnie z obecnych 40 zł do 50 zł. Druga stawka, która obejmuje płyn do papierosów elektronicznych, ma wzrosnąć z dotychczasowego poziomu 1,80 zł za każdy mililitr, do 2,20 zł za każdy mililitr.

„Zmiana stawek akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz płyn do papierosów elektronicznych zmniejszy ekonomiczną dostępność tych wyrobów, a przez to ograniczy ich konsumpcję, w tym szczególnie przez osoby młode, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na zdrowie obywateli” - poinformował resort finansów w OSR.

Ponadto ministerstwo planuje objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. dołów, czyli również urządzeń zasilająco-sterujących (np. bez grzałki), które obecnie nie są opodatkowane akcyzą. Ministerstwo wyjaśniło, że obecnie od e-papierosów, w których np. grzałka jest wyjmowana i sprzedawana oddzielnie, nie jest w ogóle płacona akcyza. Zmiana ma zapobiec omijaniu przepisów przewidujących opodatkowanie akcyzą wkładów do wielorazowych e-papierosów.

Zwiększona zostanie też kwota doliczana do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym (z 40 do 50 zł). Ma to zapobiec potencjalnym problemom definicyjnym i próbom omijania przepisów. W efekcie zarówno wielorazowe urządzenia do waporyzacji oraz e-papierosy jednorazowe będą obciążone podatkiem w wysokości 50 zł.

Nowe definicje e-papierosów i zmiany w opodatkowaniu urządzeń

Resort finansów planuje również zmiany ustawowych definicji papierosów elektronicznych. „W wyniku wprowadzonych zmian papierosami elektronicznymi będą: jednorazowe papierosy elektroniczne, wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady oraz pozostałe papierosy elektroniczne” - wyjaśniło ministerstwo. Do kategorii pozostałych papierosów elektronicznych zaliczane będą wszystkie papierosy elektroniczne, które nie zostaną objęte definicjami jednorazowych papierosów elektronicznych i wielorazowych papierosów elektronicznych na wymienne wkłady.

„Pomimo podniesienia stawki akcyzy na e-papierosy oraz płyn do e-papierosów - sumaryczne obciążenie akcyzą użytkownika wielorazowych e-papierosów pozostanie na niższym poziomie, niż obecnie. Zaproponowany model regulacyjny z uwagi na objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich tzw. dołów, bez względu na technologię grzewczą w nich zastosowaną, będzie bardziej adekwatny i efektywny, niż dotychczasowe regulacje. Rozwiązanie to zapewni jednakowe obciążenie akcyzą wszystkich wielorazowych papierosów elektronicznych” - przekonuje ministerstwo w OSR.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i ma być stosowana po 3 miesiącach. Wyjątkiem będzie podwyższona stawka akcyzy na płyn do e-papierosów, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. (PAP)

fos/ mmu/

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Źródło: PAP
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