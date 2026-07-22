Do zdarzenia z udziałem podejrzanej i osób małoletnich doszło w sobotę wieczorem przy ul. Polarnej. Sprawę nagłośniła na swoim profilu na Facebooku matka dwóch dziewczynek pochodzących z Ukrainy. Według relacji jej dzieci bawiły się wraz z innymi przy basenie. Wtedy podeszła do nich inna kobieta ze swoimi dziećmi i zwróciła im uwagę na to, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim. Kobieta miała jeszcze kilkukrotnie zaczepiać dzieci, a przy jednej z takich sytuacji – uderzyć pięścią jedną z córek opisującej sytuację matki, inną dziewczynkę i chłopaka, który stanął w ich obronie. Kobieta miała również powiedzieć dzieciom, że zrobiła to, bo są z Ukrainy.

Atak na ukraińskie nastolatki. Nowe fakty

Jak przekazała w środę nadkom. Jagoda Ekiert z KPP w Legnicy, policjanci intensywnie pracowali nad wyjaśnieniem dokładnego przebiegu zdarzenia. Zabezpieczali nagrania, ustalali świadków i gromadzili materiał dowodowy. Wytypowali 26-letnią kobietę podejrzaną o uderzenie małoletnich. Została zatrzymana i doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Legnicy, gdzie usłyszała zarzuty.

„Dotyczą one spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni. Prokurator przedstawił jej również zarzut dotyczący zmuszania innej osoby, przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej, do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, w związku z chuligańskim charakterem czynu” – powiedziała nadkom. Ekiert.

Jaka kara grozi kobiecie za napaść na nastolatki?

Podejrzanej grozi kara do siedmiu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz do placu zabaw przy ul. Polarnej w Legnicy.

Do ataku na dzieci w związku z ich pochodzeniem doszło również w połowie lipca w Bielsku-Białej. Ukraińskie nastolatki zostały zaatakowane słownie w miejskim autobusie przez 54-latka, który zwracał się do nich w agresywny i wulgarny sposób. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch jedenastolatek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.

W ubiegły wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek poinformował o coraz większej liczbie przestępstw z nienawiści. W latach 2024-2025 nastąpił ich ponad 30-procentowy wzrost – z 760 w 2024 r. do 1200 w 2025 r.

O wzroście nastrojów antyukraińskich mówi m.in. opublikowany pod koniec czerwca raport „Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami”, przygotowany przez badaczkę migracji dr Olenę Babakovą i socjologa dr. hab. Przemysława Sadurę. O coraz bardziej powszechnych postawach antyukraińskich w internecie informował też ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował blisko 520 tys. wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych między 1 a 31 maja 2026 r.