Choć najwięcej uwagi przyciągają pensje lekarzy, lipcowe zmiany obejmują znacznie szerszą grupę zawodową. Dla wielu pracowników medycznych oznaczają gwarancję wyższej podstawy wynagrodzenia, od której zależą kolejne dodatki i składniki płacy.

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026. Skąd biorą się wyższe wynagrodzenia?

Każdego roku początek lipca oznacza w ochronie zdrowia jedno z najważniejszych wydarzeń dla pracowników etatowych. Nie chodzi o uznaniowe decyzje dyrektorów szpitali ani nowe regulaminy wynagradzania, lecz o mechanizm zapisany w ustawie z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przepisy przewidują, że minimalne wynagrodzenia zasadnicze są przeliczane raz w roku na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS za poprzedni rok. Tym razem podstawą stała się kwota 8903,56 zł, co oznacza wzrost o 8,82 proc. względem ubiegłorocznych wyliczeń. To właśnie ona stanowi punkt odniesienia do obliczenia nowych minimalnych pensji dla poszczególnych grup zawodowych.

Zmiana obejmuje zarówno publiczne szpitale, jak i inne podmioty lecznicze zatrudniające pracowników objętych ustawą. Dla wielu osób lipcowa waloryzacja oznacza automatyczne podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego bez konieczności podpisywania nowych porozumień płacowych.

Podwyżki dla lekarzy od 1 lipca 2026. Lekarze specjaliści dostaną najwyższe wynagrodzenia

Największym beneficjentem tegorocznej waloryzacji pozostają lekarze i lekarze dentyści posiadający specjalizację. Od 1 lipca ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 12 910,16 zł brutto. To najwyższa ustawowo gwarantowana podstawa spośród wszystkich zawodów objętych systemem. Warto jednak pamiętać, że mowa wyłącznie o wynagrodzeniu zasadniczym. W praktyce wielu lekarzy otrzymuje dodatkowo wynagrodzenie za dyżury, pracę w porze nocnej, święta, nadgodziny czy dodatki stażowe. Z tego powodu rzeczywiste miesięczne zarobki bywają znacznie wyższe.

Podwyżki dla pielęgniarek, ratowników i fizjoterapeutów. Kto jeszcze zyska od 1 lipca?

Lipcowa waloryzacja nie ogranicza się do jednej grupy zawodowej. Ustawa obejmuje wszystkie zawody medyczne przypisane do odpowiednich współczynników pracy. Znaczący wzrost odczują pielęgniarki i położne z tytułem magistra oraz specjalizacją, których minimalna pensja zasadnicza wzrośnie do 11 485,59 zł brutto. Identyczne wynagrodzenie obejmie również farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów oraz psychologów klinicznych spełniających te same wymagania kwalifikacyjne.

Wyższe stawki otrzymają również osoby posiadające wyższe wykształcenie bez specjalizacji. Dla tej grupy nowe minimum wyniesie 9081,63 zł brutto. Na podwyżkę mogą liczyć także ratownicy medyczni, pielęgniarki i fizjoterapeuci posiadający wykształcenie licencjackie lub średnie zawodowe. Ich ustawowa pensja zasadnicza wzrośnie do 8369,35 zł brutto. To grupa, która od lat wskazuje, że odpowiedzialność zawodowa rośnie szybciej niż wynagrodzenia, dlatego każda kolejna waloryzacja wywołuje duże zainteresowanie środowiska.

Podwyżki obejmą także personel niemedyczny. Kto może liczyć na wyższe wynagrodzenie?

Zmiany nie kończą się na zawodach medycznych. Nowe współczynniki obejmują także osoby zatrudnione przy działalności podstawowej szpitali i przychodni. Podwyżki dotyczą między innymi pracowników administracyjnych, technicznych czy pomocniczych, o ile są objęci ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. W ich przypadku wysokość minimalnej pensji zależy przede wszystkim od poziomu wykształcenia wymaganego na zajmowanym stanowisku.

Choć kwoty są niższe niż w przypadku lekarzy czy pielęgniarek, także tutaj lipcowa waloryzacja oznacza wzrost wynagrodzeń o kilka procent. Dla wielu placówek właśnie ta grupa generuje znaczną część dodatkowych kosztów, ponieważ liczebnie jest jedną z największych w całym systemie ochrony zdrowia.

Nowe minimalne wynagrodzenia od 1 lipca 2026. Kto zyska i ile?

Największe zainteresowanie budzą konkretne kwoty. W tym roku różnice między poszczególnymi grupami zawodowymi nadal są wyraźne i wynikają z ustawowych współczynników pracy przypisanych do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Poniższe zestawienie pokazuje minimalne wynagrodzenia zasadnicze, które obowiązują od 1 lipca 2026 r.

Grupa zawodowa Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2026 r. Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją 12 910,16 zł Farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, psycholog kliniczny oraz pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją 11 485,59 zł Lekarz bez specjalizacji 10 595,24 zł Pracownik medyczny z wykształceniem magisterskim 9 081,63 zł Lekarz stażysta 8 458,38 zł Ratownik medyczny, pielęgniarka, położna i fizjoterapeuta po studiach I stopnia lub ze średnim wykształceniem 8 369,35 zł Opiekun medyczny i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem 7 657,06 zł Pracownik działalności podstawowej z wyższym wykształceniem 8 903,56 zł Pracownik działalności podstawowej ze średnim wykształceniem 6 944,78 zł Pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego 5 787,31 zł

To ustawowe minima. Pracodawca może oczywiście wypłacać wyższe wynagrodzenie, jeśli przewiduje to regulamin wynagradzania, układ zbiorowy lub indywidualna umowa o pracę.

Dlaczego rzeczywiste wynagrodzenia medyków są wyższe od ustawowych minimów?

Kwoty zapisane w ustawie często różnią się od wynagrodzeń, które pracownicy ochrony zdrowia faktycznie otrzymują na konto. Powód jest prosty – pensja zasadnicza stanowi tylko część miesięcznego wynagrodzenia. Do podstawy dochodzą między innymi:

dodatki za pracę w nocy,

dodatki za dyżury medyczne,

wynagrodzenie za nadgodziny,

dodatki stażowe,

premie regulaminowe,

dodatki za pracę w święta i dni wolne.

Najbardziej widać to w przypadku lekarzy specjalistów. Według symulacji przygotowanych przez AOTMiT przeciętne wynagrodzenie zasadnicze tej grupy wynosi około 14,5 tys. zł brutto, natomiast przeciętne łączne wynagrodzenie brutto przekracza 25 tys. zł miesięcznie. Różnica pokazuje, jak dużą część dochodów stanowią dyżury oraz pozostałe składniki wynagrodzenia. Podobna sytuacja dotyczy pielęgniarek, ratowników medycznych czy fizjoterapeutów pracujących w systemie zmianowym. Im więcej dyżurów i godzin nocnych, tym większa różnica między ustawowym minimum a rzeczywistą pensją.

Podwyżki od 1 lipca 2026 wchodzą w życie. Skąd szpitale wezmą pieniądze?

Pracownicy otrzymają wyższe minimalne wynagrodzenia od 1 lipca niezależnie od kondycji finansowej swojego szpitala. Problem polega na tym, że wiele placówek nadal nie zna ostatecznej wysokości środków, które mają pokryć wzrost kosztów wynagrodzeń. Środowisko dyrektorów szpitali od wielu tygodni zwraca uwagę, że coroczna waloryzacja oznacza dodatkowe obciążenie finansowe liczone w miliardach złotych. Eksperci przypominają, że podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej, kiedy zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia kosztowało blisko 17 mld zł w skali roku.

Równocześnie trwają prace nad rozwiązaniami, które mają pozwolić lepiej analizować rzeczywiste wynagrodzenia medyków. Rząd przyjął projekt zmian umożliwiający AOTMiT gromadzenie zanonimizowanych danych o zarobkach pracowników ochrony zdrowia z wykorzystaniem numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia ma to pomóc w dokładniejszym szacowaniu kosztów świadczeń i planowaniu finansowania systemu.

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