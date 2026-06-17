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Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie ws. lekarza. Audyt wykazał nieprawidłowości

Szpital Południowy
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez radnego - lekarza Dawida KacprzykaPAP / Rafał Guz
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:28

Warszawski ratusz poinformował w środę, że Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Placówka rozwiązała z nim również umowy, a prezydent stolicy wystąpił o odwołanie dyrektor ds. medycznych dr Agaty Kusz-Rynkun.

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Audyt w Szpitalu Południowym wykazał nieprawidłowości

„Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR. Dlatego szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka” - przekazał ratusz.

Dodatkowo prezydent Warszawy zwrócił się rady nadzorczej szpitala o odwołanie z funkcji członka zarządu i dyrektora ds. medycznych placówki dr Agaty Kusz-Rynkun. Rada nadzorcza lecznicy zbiera się jutro.

Ratusz wyjaśnił, że dyrektor ds. medycznych zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Dodał, że do jej zadań i odpowiedzialności należało m.in. prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pion lekarski i personel lekarski. „Jak wynika z cząstkowego audytu w procesie zatwierdzania dyżurów Dawida Kacprzyka wykazano nieprawidłowości” - podkreślił ratusz.

Ponadto poinformował, że zarówno on jak i rada nadzorcza, urzędnicy - w tym audytorzy - nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną. Nie mają również uprawnień i kompetencji, by ocenić stan zdrowia pacjenta zgłaszającego się na SOR, jego potrzeby medyczne oraz słuszność decyzji podejmowanych przez lekarzy. Ma je Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital rozpoczął współpracę z NFZ, aby zbadać również tę kwestię.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Trwa kontrola NFZ i postępowanie NIL

Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

Naczelna Izba Lekarska złożyła w poniedziałek zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w tej sprawie. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP, czy w Senacie.

W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

O zwolnieniu radnego-lekarza jako poinformowało Radio dla Ciebie. (PAP)

Źródło: PAP

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