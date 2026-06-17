Grupa Polpharma wzmacnia pozycję w CEE: nowe przywództwo dla dalszego wzrostu

Tamas Uri, Dyrektor Generalny Regionu CEE w Polpharmie

Będzie odpowiadał za całościowe zarządzanie regionem, w tym realizację strategii wzrostu, integrację operacji na poszczególnych rynkach oraz dalsze podnoszenie efektywności. Jego rolą będzie przyspieszenie realizacji strategicznych inicjatyw oraz budowanie jeszcze silniejszej współpracy między krajami, co przełoży się na większą skalę działania i lepszy dostęp do leków w regionie.

Tamas Uri wnosi do Grupy Polpharma bogate doświadczenie w zarządzaniu złożonymi strukturami międzynarodowymi. Wcześniej odpowiadał m.in. za region CEE i operacje komercyjne w firmie EGIS. Jego kompetencje w obszarze transformacji oraz realizacji strategii wzrostu stanowią istotne wzmocnienie dla organizacji.

Jest to konsekwentny krok odpowiadający na rosnące znaczenie regionu oraz dalsze skalowanie działalności Grupy. Nowy model zarządzania zwiększy spójność działań i pozwoli szybciej przekładać strategię na konkretne wyniki biznesowe.

„Konsekwentnie budujemy pozycję Grupy Polpharma jako silnego europejskiego gracza, dla którego region Europy Środkowo‑Wschodniej jest jednym z najważniejszych filarów wzrostu. Bezpieczeństwo farmaceutyczne to nie tylko dostępność leków, ale także zdolność do szybkiego działania, współpracy i przewidywania potrzeb rynku. Wzmocnienie zarządzania regionem, z Tamásem Uri na czele, pozwoli nam jeszcze skuteczniej realizować tę strategię – mówi Sebastian Szymanek, CEO Grupy Polpharma.

Nowa struktura zarządzania wspiera lepszą integrację działań w regionie oraz zwiększa zdolność Grupy do zapewniania stabilnych dostaw leków i rozwijania oferty odpowiadającej na potrzeby pacjentów. Dla zespołów oznacza to silniejszą współpracę i większą przejrzystość działania, a dla partnerów – bardziej spójne i efektywne podejście w całym regionie.

Długofalowa strategia Grupy Polpharma opiera się na rozwoju skali, inwestycjach w innowacje oraz odpowiedzialności za systemy ochrony zdrowia. Umacnianie pozycji w Europie Środkowo‑Wschodniej pozostaje jednym z kluczowych elementów budowania roli firmy jako wiarygodnego partnera i lidera rynku farmaceutycznego.

O Polpharmie

Polpharma jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego i jednym z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej. Założona w 1935 roku spółka Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. przekształciła się w multiregionalną platformę farmaceutyczną zajmującą się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek leków na receptę, produktów dostępnych bez recepty, substancji czynnych oraz innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów i partnerów biznesowych na całym świecie. Rocznie fabryki firmy opuszcza około 400 mln opakowań leków. Misją Polpharmy jest „Pomagamy ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie”. Firma stale inwestuje w rozwój produktów i technologii, współpracuje z naukowcami oraz wspiera rozwój środowiska naukowego poprzez działalność Naukowej Fundacji Polpharmy. Działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, dbając o aspekty społeczne, środowiskowe i najwyższe standardy etyczne.