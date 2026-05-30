Lista opublikowana 28 maja 2026 r. obejmuje wnioski ocenione pozytywnie w II naborze projektu FEnIKS „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”.

420 mln zł dla 1228 przychodni POZ. NFZ opublikował pełną listę placówek

Lista jest długa, bo obejmuje 1228 pozytywnie ocenionych wniosków. W praktyce pacjent powinien sprawdzić przede wszystkim nazwę placówki, miejscowość i adres, ponieważ na liście pojawiają się zarówno małe ośrodki zdrowia, jak i większe spółki medyczne oraz przychodnie działające przy szpitalach.

Wykaz NFZ pokazuje też, że granty trafiają nie tylko do dużych miast. Wśród beneficjentów znajdują się placówki z mniejszych miejscowości, jak m.in. Gniewoszów, Psary, Wólka, Dojazdów, Łopiennik Nadrzeczny, Sławatycze czy Annopol. To ważne, bo program ma wzmacniać podstawową opiekę zdrowotną także tam, gdzie pacjent często ma dalej do specjalisty niż do lekarza rodzinnego.

Lista przychodni z dofinansowaniem NFZ 2026. Sprawdź, czy twoja placówka jest wśród 1228 beneficjentów

Pacjenci, którzy chcą sprawdzić, czy ich przychodnia POZ otrzymała wsparcie w ramach II naboru projektu FEnIKS „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”, mogą kliknąć w poniższy dokument. Zawiera on tabelę z wszystkimi wnioskami - pierwsza część to wnioski ocenione pozytywnie, druga - negatywnie.

Na co przychodnie wydadzą 420 mln zł? Sprzęt medyczny, remonty i nowe technologie

NFZ wskazuje trzy główne kierunki wydatków: sprzęt medyczny, sprzęt i rozwiązania IT oraz prace budowlane. W praktyce może chodzić o:

aparaty USG,

holtery,

sprzęt do diagnostyki w domu pacjenta,

serwery,

oprogramowanie,

systemy obsługi połączeń,

remonty pomieszczeń przychodni.

Dla pacjenta najważniejsze jest to, że część badań i konsultacji może zostać bliżej lekarza rodzinnego. Jeśli przychodnia kupi USG albo sprzęt do monitorowania serca, pacjent z podejrzeniem choroby przewlekłej nie zawsze będzie musiał zaczynać od wielomiesięcznego oczekiwania na specjalistę.

Opieka koordynowana w POZ. Jak zmienią się badania i leczenie pacjentów?

Największa zmiana dotyczy opieki koordynowanej. NFZ podaje, że placówki, które jeszcze jej nie prowadzą, będą mogły do niej dołączyć, a te, które już ją realizują, rozszerzą ofertę o kolejne ścieżki. Obecnie chodzi o pięć obszarów:

kardiologię, pulmonologię, endokrynologię, diabetologię, nefrologię.

Przykład Pacjent z cukrzycą, nadciśnieniem i dusznościami nie musi być prowadzony wyłącznie przez system skierowań. W dobrze działającej opiece koordynowanej lekarz POZ, pielęgniarka, dietetyk i specjaliści współpracują wokół jednego planu leczenia. Grant nie gwarantuje automatycznie krótszej kolejki od poniedziałku, ale daje przychodni narzędzia, których bez pieniędzy często nie mogła kupić.

Najwyższe dotacje dla przychodni POZ. Kto dostał nawet 840 tys. zł?

Standardowe poziomy wsparcia zależą od liczby aktywnych pacjentów zapisanych do lekarza POZ. Mały podmiot może dostać 300 tys. zł, średni 450 tys. zł, a duży 600 tys. zł. Wyższy pułap, około 840 tys. zł, dotyczy placówek dotkniętych powodzią z jesieni 2024 r.

W samej liście wśród najwyższych widocznych kwot pojawia się m.in. NZOZ Eskulap w Głuchołazach – 840 tys. zł oraz placówka w Kłodzku z kwotą 837 730 zł. Wykaz zawiera też wiele grantów bliskich 600 tys. zł, np. dla placówek z Wrocławia, Wołowa, Sosnowca czy Żnina.

Kiedy pacjenci odczują efekty grantów dla przychodni POZ?

Nie od razu. Grant oznacza finansowanie inwestycji, więc najpierw placówka musi przejść formalności, podpisać umowę, zrobić zakupy albo prace remontowe. Dopiero potem pacjent zobaczy efekt: nowy aparat, sprawniejszy system rejestracji, dodatkowe badania albo szerszą opiekę koordynowaną. Najbardziej odczują to osoby przewlekle chore:

pacjenci z cukrzycą,

nadciśnieniem,

chorobami serca,

chorobami płuc, nerek i tarczycy.

To oni najczęściej krążą między POZ, poradnią specjalistyczną i diagnostyką.

Trzeci nabór FEnIKS dla przychodni POZ. NFZ zapowiada kolejne pieniądze

NFZ sygnalizuje, że pula środków nie została jeszcze wyczerpana, dlatego prawdopodobny jest trzeci nabór w 2026 r. Dla pacjentów oznacza to, że lista placówek z grantami może się jeszcze wydłużyć.

