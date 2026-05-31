Zmiany dotyczą przede wszystkim tzw. wskaźnika dostępu, który jest elementem ryczałtu dobowego dla izb przyjęć. NFZ chce oprzeć jego wyliczanie na nowej, zamkniętej liście oddziałów wskazanej bezpośrednio w zarządzeniu.

NFZ zmienia zasady finansowania izb przyjęć. O co chodzi w nowym projekcie?

Projekt zmienia obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące świadczeń realizowanych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć. Najważniejsza modyfikacja dotyczy zasad wyliczania wskaźnika dostępu (Wd), który jest jednym z elementów wpływających na wysokość ryczałtu dobowego dla izby przyjęć.

Zgodnie z projektem przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględniana ma być liczba pacjentów przyjętych w trybie nagłym, przekazanych przez zespoły ratownictwa medycznego i następnie hospitalizowanych na określonych oddziałach szpitalnych. Dla przeciętnego pacjenta są to techniczne zasady rozliczeń, jednak dla szpitali stanowią część mechanizmu finansowania świadczeń udzielanych w izbach przyjęć.

Dlaczego NFZ chce zmienić zasady dla izb przyjęć?

W uzasadnieniu projektu Fundusz wskazuje, że obecnie wykorzystywany rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne nie zawiera wszystkich danych potrzebnych do obliczania wskaźnika dostępu. NFZ chce więc odejść od wykazu prowadzonego przez wojewodów i zastąpić go własną listą jednostek organizacyjnych szpitali wykorzystywaną wyłącznie do celów rozliczeniowych. Według autorów projektu ma to ujednolicić sposób liczenia wskaźnika dostępu przez oddziały wojewódzkie NFZ i wyeliminować problemy wynikające ze zmian w przepisach dotyczących Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Nowa lista oddziałów NFZ. Które oddziały znalazły się w projekcie?

Projekt przewiduje dodanie nowego załącznika zawierającego listę jednostek organizacyjnych wykorzystywanych przy obliczaniu wskaźnika dostępu. Na liście znalazły się:

oddziały chorób wewnętrznych/oddziały pediatryczne, oddziały kardiologiczne, oddziały neurologiczne, oddziały udarowe, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały patologii noworodka, oddziały chirurgii ogólnej, oddziały chirurgii klatki piersiowej, oddziały chirurgii naczyniowej, oddziały kardiochirurgiczne, oddziały neurochirurgiczne, oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziały okulistyczne, oddziały otorynolaryngologiczne, oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jak podkreśla NFZ, lista odpowiada oddziałom uznawanym za niezbędne dla funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego oraz oddziałom stanowiącym jego dodatkowy potencjał wykonawczy.

Co zmieni się dla pacjentów?

Projekt nie przewiduje zmian w zasadach korzystania z izb przyjęć ani szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dla samych pacjentów de facto nic się nie zmienia - nie pojawią się zmiany w procedurze przyjęć do szpitali, nie pojawią się żadne dodatkowe formalności. Nie zmieniają się również zasady działania zespołów ratownictwa medycznego. Zmiana dotyczy wyłącznie mechanizmu rozliczeniowego stosowanego pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami.

Jak NFZ będzie liczył nowy wskaźnik dla izb przyjęć?

Projekt przewiduje, że wskaźnik dostępu będzie opierał się na udziale pacjentów przyjętych w trybie nagłym przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach znajdujących się na nowej liście NFZ. Do obliczeń będą wykorzystywane dane dotyczące hospitalizacji na tych oddziałach w okresie przyjętym do wyliczania ryczałtu. Projekt zawiera również szczególne zasady dla świadczeniodawców, którzy zakończyli udzielanie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i rozpoczynają realizację świadczeń w izbie przyjęć.

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady w izbach przyjęć?

Projekt zakłada, że nowe przepisy będą stosowane przy ustalaniu warunków finansowych świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2027 r. Samo zarządzenie ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania. Obecnie dokument znajduje się na etapie konsultacji zewnętrznych. Ostateczny kształt przepisów może jeszcze ulec zmianie przed podpisaniem zarządzenia przez Prezesa NFZ.

Najważniejsze zmiany w izbach przyjęć. Co wynika z projektu NFZ?

Najważniejszym elementem projektu jest zmiana sposobu wyliczania wskaźnika dostępu dla izb przyjęć. NFZ chce korzystać z własnej listy oddziałów szpitalnych zamiast z wykazu jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne prowadzonego przez wojewodów. Projekt nie przewiduje zmian w sposobie przyjmowania pacjentów, nie nakłada nowych obowiązków na chorych i nie zmienia zasad udzielania świadczeń w stanach nagłych. W uzasadnieniu projektu nie przedstawiono również analiz dotyczących wpływu zmian na czas oczekiwania pacjentów ani na dostępność świadczeń zdrowotnych.