Nagroda „Zdrowe Pióro 2026” dla dziennikarki gazetyprawnej.pl Izoldy Hukałowicz

Karolina Nowakowska
dzisiaj, 10:28

Izolda Hukałowicz, dziennikarka gazetyprawnej.pl, została laureatką nagrody „Zdrowe Pióro 2026” w kategorii Internet. Wyróżnienie przyznała Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych za najciekawsze i najbardziej rzetelne materiały dotyczące chorób infekcyjnych w sezonie 2025/2026.

Kapituła doceniła m.in. merytoryczne podejście autorki oraz jej wkład w popularyzowanie wiedzy o profilaktyce i szczepieniach ochronnych, które zwiększają świadomość społeczną w walce z wirusami i bakteriami.

Nagroda zostanie wręczona podczas debaty Vaccine Meeting 2026, która odbędzie się 21 kwietnia 2026 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem m.in. wicemarszałek Sejmu Moniki Wielichowskiej oraz przewodniczącego Rady Naukowej programu, prof. Adama Antczaka.

