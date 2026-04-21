Pilotaż terapii traumy przedłużony o rok

Pilotażowy program wsparcia dla osób z doświadczeniem traumy i ich rodzin, który pierwotnie miał się zakończyć za nieco ponad dwa miesiące, potrwa do końca czerwca 2027 roku. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia.
Kontynuacja pilotażu dla osób po traumatycznych doświadczeniach będzie możliwa dzięki zmianie prawa. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (Dz.U. z 2025 r. poz. 617 i 839). Zmiana polega na wydłużeniu czasu realizacji programu o rok, tj. do 30 czerwca 2027 roku. Jak argumentuje resort zdrowia, kontynuacja jest konieczna do zaimplementowania rozwiązań wypracowanych podczas trwania programu bez ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, którzy byli nim objęci.
- Dotychczasowe wyniki programu pilotażowego, liczba pacjentów oraz liczba udzielonych świadczeń wskazują na zasadność realizacji takiej formy leczenia oraz potwierdzają potrzebę związaną z poprawą jakości i efektywności sposobu organizacji opieki nad pacjentami po doświadczeniu traumy. Proces leczenia pacjentów z traumą jest długotrwały, a ważnym elementem jest zachowanie ciągłości udzielanego wsparcia. Przedłużenie programu pilotażowego pozwoli na opracowanie standardów opieki nad osobami z doświadczeniem traumy – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.
Pilotaż leczenia traumy zostaje przedłużony do 30 czerwca 2027
Dodatkowo, z uwagi na przedłużenie programu pilotażowego, resort doprecyzował terminy jego ewaluacji. Projekt nowej regulacji przewiduje, że NFZ do końca września br. przekaże ministrowi zdrowia raport zawierający analizę i ocenę wskaźników realizacji pilotażu za okres od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. Natomiast raport dotyczący kolejnych miesięcy przedłużonego pilotażu ma powstać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu.
Pilotaż dla osób po traumie: kto może skorzystać i jakie są cele
Pilotaż ma poprawić jakość leczenia i organizacji opieki nad osobami po doświadczeniu traumy. Powstał z myślą o pacjentach, którzy wymagają szczególnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, ponieważ brali udział w działaniach wojennych, doświadczeniach uchodźczych, są ofiarami lub byli świadkami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, uczestniczyli w wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu losowym, które wpłynęło na ich zdrowie psychiczne.
Świadczenia w pilotażu: konsultacje, psychoterapia i rehabilitacja psychiatryczna
Program jest realizowany przez wybrane ośrodki w Polsce. W ramach pilotażu można skorzystać z:
• konsultacji psychiatrycznej
• rehabilitacji psychiatrycznej
• leczenia zaburzeń nerwicowych
• porady diagnostycznej lekarskiej lub porady diagnostycznej psychologicznej
• porady lekarskiej terapeutycznej
• sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej
• sesji psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego
• porady lekarskiej kontrolnej
• porady psychologicznej.
Finansowanie i dostęp do pilotażu: NFZ, bez skierowania, wejście w życie
Pomoc jest bezpłatna i finansowana przez NFZ, a skorzystać z niej mogą dzieci, młodzież i dorośli. Nie jest wymagane skierowanie od specjalisty. Rozporządzenie przedłużające pilotaż o rok ma wejść w życie dzień po jego opublikowaniu.
