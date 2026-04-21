Pilotaż terapii traumy przedłużony o rok

Kontynuacja pilotażu dla osób po traumatycznych doświadczeniach będzie możliwa dzięki zmianie prawa. Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (Dz.U. z 2025 r. poz. 617 i 839). Zmiana polega na wydłużeniu czasu realizacji programu o rok, tj. do 30 czerwca 2027 roku. Jak argumentuje resort zdrowia, kontynuacja jest konieczna do zaimplementowania rozwiązań wypracowanych podczas trwania programu bez ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, którzy byli nim objęci.

- Dotychczasowe wyniki programu pilotażowego, liczba pacjentów oraz liczba udzielonych świadczeń wskazują na zasadność realizacji takiej formy leczenia oraz potwierdzają potrzebę związaną z poprawą jakości i efektywności sposobu organizacji opieki nad pacjentami po doświadczeniu traumy. Proces leczenia pacjentów z traumą jest długotrwały, a ważnym elementem jest zachowanie ciągłości udzielanego wsparcia. Przedłużenie programu pilotażowego pozwoli na opracowanie standardów opieki nad osobami z doświadczeniem traumy – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Pilotaż leczenia traumy zostaje przedłużony do 30 czerwca 2027

Dodatkowo, z uwagi na przedłużenie programu pilotażowego, resort doprecyzował terminy jego ewaluacji. Projekt nowej regulacji przewiduje, że NFZ do końca września br. przekaże ministrowi zdrowia raport zawierający analizę i ocenę wskaźników realizacji pilotażu za okres od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r. Natomiast raport dotyczący kolejnych miesięcy przedłużonego pilotażu ma powstać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji programu.

Pilotaż dla osób po traumie: kto może skorzystać i jakie są cele

Pilotaż ma poprawić jakość leczenia i organizacji opieki nad osobami po doświadczeniu traumy. Powstał z myślą o pacjentach, którzy wymagają szczególnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, ponieważ brali udział w działaniach wojennych, doświadczeniach uchodźczych, są ofiarami lub byli świadkami przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, uczestniczyli w wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu losowym, które wpłynęło na ich zdrowie psychiczne.

Świadczenia w pilotażu: konsultacje, psychoterapia i rehabilitacja psychiatryczna

Program jest realizowany przez wybrane ośrodki w Polsce. W ramach pilotażu można skorzystać z:

• konsultacji psychiatrycznej

• rehabilitacji psychiatrycznej

• leczenia zaburzeń nerwicowych

• porady diagnostycznej lekarskiej lub porady diagnostycznej psychologicznej

• porady lekarskiej terapeutycznej

• sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej

• sesji psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego

• porady lekarskiej kontrolnej

• porady psychologicznej.

Finansowanie i dostęp do pilotażu: NFZ, bez skierowania, wejście w życie

Pomoc jest bezpłatna i finansowana przez NFZ, a skorzystać z niej mogą dzieci, młodzież i dorośli. Nie jest wymagane skierowanie od specjalisty. Rozporządzenie przedłużające pilotaż o rok ma wejść w życie dzień po jego opublikowaniu.