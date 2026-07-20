Gazeta Prawna
Środowisko

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 20 lipca 2026 r. Nowe wyższe dotacje i łatwiejsze warunki

dom, remont, starszy pan, program czyste powietrze
Jak dostać dofinansowanie z Czystego Powietrza po zmianach? Nowe limity na termomodernizacjęShutterstock / Martha Almeyda
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
dzisiaj, 15:01

Od 20 lipca 2026 roku zaczęły obowiązywać zupełnie nowe, znacznie korzystniejsze rozwiązania w rządowym programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o podniesieniu maksymalnych kwot na wybrane prace o 10 procent oraz o drastycznym skróceniu wymaganego okresu posiadania nieruchomości. Sprawdź, na co możesz teraz liczyć i ile dodatkowego czasu zyskasz na realizację inwestycji.

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Koniec z barierą trzech lat. Kto zyska na nowych przepisach?

Jedną z absolutnie najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych zmian w programie jest radykalne rozszerzenie katalogu wyjątków od dotychczasowej, sztywnej zasady posiadania nieruchomości przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jak wynika z oficjalnego komunikatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w określonych przypadkach wymagany okres posiadania domu został skrócony do zaledwie jednego roku.

Z tego rewolucyjnego ułatwienia będą mogli skorzystać m.in. obywatele, którzy nabyli nieruchomość przez zasiedzenie. Zmiany obejmą również tych właścicieli lub współwłaścicieli, którzy uzyskali co najmniej 50 proc. udziałów w budynku od swoich rodziców lub dziadków w drodze zakupu, darowizny bądź umowy dożywocia. Resort podkreśla, że modyfikacja ta powstała na bazie ponad 1370 uwag zgłoszonych podczas szerokich konsultacji społecznych i pozwoli na sprawne zwiększenie efektywności energetycznej w starszych domach rodzinnych.

Rząd podnosi stawki. Więcej pieniędzy na okna i ocieplenie

Od poniedziałku 20 lipca 2026 roku wchodzą w życie także zdecydowanie wyższe maksymalne kwoty dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne. Zmiana ta uderza bezpośrednio w rosnące koszty materiałów budowlanych oraz robocizny. Jednostkowe limity wsparcia wzrosły o 10 procent, co obejmuje kluczowe segmenty inwestycji:

  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę stolarki okiennej,
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • montaż nowych bram garażowych.

Co niezwykle istotne z finansowego punktu widzenia, maksymalna łączna kwota wsparcia na głęboką termomodernizację budynku pozostaje bez zmian. Najwyższy dostępny poziom dofinansowania wciąż wynosi do 83 tys. złotych, jednak dzięki wyższym limitom jednostkowym łatwiej będzie optymalnie skomponować budżet i sfinansować najdroższe elementy remontu.

Dłuższy czas na prace z zaliczką i łatwiejsza biurokracja

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze to również ogromna ulga logistyczna dla beneficjentów korzystających z mechanizmu prefinansowania. Czas na wykonanie prac objętych wypłaconą zaliczką został wydłużony o dodatkowe 60 dni – termin ten wzrasta ze 120 do aż 180 dni. Pozwoli to inwestorom na znacznie większą elastyczność w relacjach z wykonawcami i uchroni przed ryzykiem utraty środków w przypadku niespodziewanych opóźnień na budowie.

Ministerstwo wprowadziło równolegle szereg ułatwień o charakterze czysto urzędowym. Uproszczono zasady potwierdzania wykonania poszczególnych etapów robót, rozszerzając listę osób uprawnionych do wystawiania niezbędnych dokumentów. Beneficjenci zyskali także technologiczną nowość – możliwość wygodnego przygotowywania roboczych, testowych wersji wniosków bezpośrednio w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, a urzędnicy doprecyzowali zasady dotyczące urządzeń kwalifikujących się na oficjalną listę ZUM.

Co pozostaje bez zmian? Żelazne filary reformy

Choć nowe przepisy przynoszą spore poluzowanie procedur, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało o utrzymaniu kluczowych, fundamentalnych zasad, które zostały wprowadzone podczas wcześniejszej reformy z 31 marca 2025 roku. Zmiany nie naruszają najważniejszych mechanizmów kontrolnych i kryteriów. Niezmiennie obowiązkowe pozostają:

  • wykonanie profesjonalnego audytu energetycznego,
  • posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • działanie w oparciu o system zweryfikowanych operatorów,
  • dotychczasowe progi dochodowe oraz zasada „jeden beneficjent – jeden budynek”.

Miliardy złotych na walkę ze smogiem. Efekty programu mówią same za siebie

Z danych przedstawionych przez resort środowiska wynika, że program Czyste Powietrze jest jednym z największych projektów ekologiczno-remontowych w historii Polski. Do tej pory w całym kraju zawarto już 971 tys. umów o dofinansowanie, z czego ponad 645 tys. zostało całkowicie zrealizowanych i rozliczonych. Łącznie do kieszeni Polaków trafiło blisko 22 mld zł, przy czym ponad połowę tej gigantycznej kwoty wypłacono w ciągu zaledwie ostatnich dwóch lat.

Wersja programu uruchomiona w marcu 2025 roku przyniosła jak dotąd 70 tys. nowych wniosków i 53 tys. podpisanych umów na kwotę 3,3 mld zł. Obecny etap, dysponujący budżetem w wysokości 10 mld zł, finansowany jest ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Dzięki masowemu zaangażowaniu właścicieli domów w Polsce udało się trwale zlikwidować ponad 603 tys. nieefektywnych, zatruwających środowisko źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów, które stanowią główną przyczynę powstawania smogu. Ministerstwo zapowiada dalszy dynamiczny rozwój programu w kolejnych latach.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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dotacjaCzyste Powietrzeministerstwo klimatu i środowiska

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