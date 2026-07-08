Problem dotyczy przede wszystkim starszych mieszkań, w których parkiety i klepki układano kilkadziesiąt lat temu. Charakterystyczna czarna warstwa bywa nazywana subitem, choć sam kolor nie wystarcza, by przesądzić o dokładnym składzie materiału i skali zagrożenia.

Co to jest subit pod parkietem i w których mieszkaniach można go znaleźć?

Właściciel może mieszkać w lokalu przez 20 albo 30 lat i nie wiedzieć, co znajduje się pod drewnianą podłogą. Dopiero ekipa remontowa podważa pierwsze klepki i odsłania czarną, twardą lub lepką warstwę mocno związaną z posadzką Takie materiały przez dziesięciolecia służyły do mocowania parkietów. Problem polega na tym, że pod potocznym określeniem „subit” mogą kryć się stare lepiki o różnym składzie, a część dawnych wyrobów zawierała składniki, których nie stosuje się dziś we wnętrzach.

Polskie przepisy zakazują stosowania wewnątrz budynków materiałów budowlanych zawierających smoły węglowe. W odpowiedzi na interpelację poselską rząd wskazywał również, że nazwa handlowa Subit odnosiła się do lepiku asfaltowego. To ważne rozróżnienie, ponieważ czarna barwa sama w sobie nie daje pewności, z jakim produktem mamy do czynienia. Właściciel starego mieszkania staje więc przed problemem, którego nie da się rozsądnie rozwiązać na podstawie zdjęcia z telefonu. Jeśli po zerwaniu podłogi pojawia się czarna warstwa, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przerwanie intensywnego szlifowania i ustalenie, jaki materiał znajduje się na posadzce.

Ile kosztuje usunięcie subitu w 2026 roku? Za 50 mkw. można zapłacić 5000 zł

Największym zaskoczeniem dla właścicieli mieszkań bywa cena. Samo zerwanie starego parkietu mogło wydawać się prostą częścią remontu, tymczasem usunięcie mocno związanego z podłożem lepiku wymaga dodatkowej pracy, maszyn i odpylania. Zestawienia cen usług remontowych publikowane w 2026 r. wskazują średnią stawkę za usunięcie starego subitu na poziomie około 59 zł za mkw. Wyceny różnią się między miastami i zależą od grubości warstwy, stanu posadzki oraz technologii pracy. W Warszawie publikowane stawki są wyższe niż w części mniejszych miast.

Dla właściciela mieszkania rachunek może wyglądać następująco:

30 mkw. × 59 zł = około 1770 zł ,

, 50 mkw. × 59 zł = około 2950 zł ,

, 50 mkw. × 100 zł = 5000 zł , jeśli zakres i warunki prac uzasadniają wyższą stawkę,

, jeśli zakres i warunki prac uzasadniają wyższą stawkę, do tego mogą dojść koszty zerwania parkietu, naprawy podłoża, nowej wylewki, transportu i zagospodarowania odpadów.

Kwota 5000 zł nie jest więc automatycznym rachunkiem dla każdego właściciela mieszkania. Pokazuje górny wariant przy stawce 100 zł za mkw. i powierzchni 50 mkw. Remont może kosztować mniej, lecz może też wyraźnie podrożeć, gdy po oczyszczeniu posadzki trzeba ją wyrównać lub wykonać od nowa.

Przykład Właściciel 55-metrowego mieszkania planuje zachować zabudowę kuchenną i wymienić podłogę tylko na 38 mkw. Jeśli ekipa wyceni usunięcie starej warstwy na 60 zł za mkw., sama ta część prac kosztuje 2280 zł. Gdy dochodzi naprawa popękanej posadzki, pierwotny budżet remontowy szybko przestaje być aktualny.

Jak rozpoznać subit pod parkietem? Czarna warstwa to pierwszy sygnał

W internecie łatwo znaleźć zdjęcia podpisane: „To subit”. W mieszkaniu sytuacja bywa mniej oczywista. Pod starymi podłogami występują różne kleje i lepiki, a ich skład zależy między innymi od okresu budowy, dostępności materiałów oraz sposobu prowadzenia wcześniejszych remontów. Dlatego przed rozpoczęciem agresywnego szlifowania trzeba zwrócić uwagę na kilka sygnałów:

wiek budynku i podłogi – starsze realizacje zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania dawnych technologii,

– starsze realizacje zwiększają prawdopodobieństwo zastosowania dawnych technologii, czarny lub bardzo ciemnobrązowy kolor warstwy pod klepkami,

warstwy pod klepkami, smołowy, intensywny zapach , szczególnie po odsłonięciu lub naruszeniu powierzchni,

, szczególnie po odsłonięciu lub naruszeniu powierzchni, warstwę mocno przywartą do betonu, która podczas obróbki kruszy się albo tworzy pył ,

, brak dokumentacji wcześniejszych remontów i brak pewności, kiedy ułożono podłogę.

Żaden z tych sygnałów osobno nie zastępuje identyfikacji materiału. Daje jednak wystarczający powód, by nie traktować czarnej warstwy jak zwykłego kleju, który można zeszlifować domową szlifierką przy otwartych drzwiach do reszty mieszkania.

Zerwany parkiet może kryć pod spodem niebezpieczny subit

Czy subit jest szkodliwy? Największe ryzyko pojawia się podczas remontu

Dopóki warstwa pozostaje zamknięta pod parkietem, domownicy mogą przez lata nawet jej nie widzieć. Sytuacja zmienia się podczas remontu, gdy materiał jest odrywany, kruszony, frezowany albo szlifowany. Największy problem pojawia się wtedy, gdy drobny pył rozchodzi się po mieszkaniu. Może osiadać na meblach, ubraniach i w sąsiednich pokojach, a domownicy wdychają go podczas prac lub sprzątania.

Z tego powodu profesjonalne usuwanie starej warstwy wiąże się z odseparowaniem strefy robót, zastosowaniem odpowiedniego odpylania i środków ochrony indywidualnej. Zakres zabezpieczeń powinien odpowiadać rozpoznanemu materiałowi oraz ocenie ryzyka na miejscu. Szczególnej ostrożności wymagają mieszkania, w których podczas remontu przebywają dzieci, seniorzy albo osoby z chorobami układu oddechowego. Rozsądnym błędem nie jest tu nadmierna ostrożność, lecz rozpoczęcie intensywnego szlifowania bez wiedzy, co znajduje się pod podłogą.

Jak usunąć subit z podłogi? Szlifowanie może roznieść pył po mieszkaniu

Najtańszy pomysł zwykle pojawia się pierwszy: kupić tarczę, pożyczyć szlifierkę i usunąć czarną warstwę samodzielnie. Przy materiale o nieznanym składzie taka oszczędność może oznaczać zapylenie całego lokalu. Profesjonalne prace zaczynają się od oceny podłoża i zakresu robót. Następnie wykonawca dobiera technologię mechaniczną oraz system odsysania pyłu. Samo usunięcie warstwy nie kończy remontu, ponieważ trzeba jeszcze sprawdzić stan odsłoniętej posadzki.

Typowy przebieg prac obejmuje:

demontaż starego parkietu lub klepki,

odseparowanie pomieszczenia od reszty lokalu,

mechaniczne usunięcie warstwy odpowiednio dobranym sprzętem,

bieżące odpylanie strefy pracy,

zebranie i zabezpieczenie powstałego odpadu,

ocenę podłoża przed wykonaniem nowej posadzki.

Najdroższa niespodzianka pojawia się często dopiero na końcu. Po oczyszczeniu betonu wychodzą nierówności, pęknięcia albo ubytki. Wtedy właściciel płaci nie tylko za usunięcie starego materiału, lecz również za przygotowanie powierzchni pod nową podłogę.

W których mieszkaniach można znaleźć stare lepiki? GUS pokazuje skalę starszego budownictwa

Nie ma oficjalnego rejestru mieszkań z subitem, dlatego twierdzenie, że problem dotyczy konkretnej liczby lokali, byłoby zgadywaniem. Dane GUS pokazują jednak, jak duży jest w Polsce zasób budynków powstałych w okresie, gdy stosowano technologie podłogowe odmienne od dzisiejszych. Według Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Polsce znajdowało się 15,2 mln mieszkań. GUS podaje również, że najliczniejszą grupę – 2,8 mln mieszkań – stanowiły lokale w budynkach wybudowanych w latach 1945–1970.

Te liczby nie mówią, ile mieszkań ma czarny lepik pod parkietem. Pokazują za to skalę starszego zasobu, w którym remont może odsłonić materiały używane kilkadziesiąt lat temu. Dla kupującego mieszkanie z rynku wtórnego oznacza to prostą zasadę: piękny, stary parkiet może być atutem, lecz przed jego zerwaniem dobrze uwzględnić w budżecie rezerwę. Szczególnie wtedy, gdy właściciel nie ma dokumentacji remontowej i nie wie, co znajduje się pod klepkami.

Kto płaci za usunięcie subitu w mieszkaniu: właściciel czy wspólnota?

Jeżeli problem znajduje się pod podłogą wewnątrz prywatnego lokalu i wychodzi na jaw podczas remontu prowadzonego przez właściciela, koszt prac najczęściej obciąża właściciela mieszkania. Sytuacja może wyglądać inaczej, gdy źródło problemu wiąże się z częścią wspólną budynku, zakresem wcześniejszych robót wspólnoty albo sporem dotyczącym stanu sprzedanego lokalu. Nie da się więc automatycznie przerzucić rachunku na spółdzielnię lub wspólnotę tylko dlatego, że mieszkanie znajduje się w bloku. Znaczenie ma miejsce występowania materiału, tytuł prawny do elementu budynku, historia remontów oraz treść umów.

Ważne Przy zakupie mieszkania sprawa może stać się jeszcze bardziej złożona. Jeżeli sprzedający wiedział o problemie i go ukrył, kupujący może analizować swoje uprawnienia na gruncie rękojmi lub innych podstaw odpowiedzialności. Każdy taki przypadek wymaga jednak oceny dokumentów, dat i okoliczności transakcji.

Podstawa prawna i źródła