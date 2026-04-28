Ceny paliw niżej o kolejne dwa tygodnie. Budżet państwa zapłaci za to wysoką cenę

Miliardowe koszty walki o tańsze paliwo. Rząd przedłuża program „CPN”

Shutterstock
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 13:58

Koszt obniżenia akcyzy na paliwa w okresie od 30 marca do 15 maja to ok. 1,1 mld zł – wynika z opublikowanego we wtorek uzasadnienia do rozporządzenia o obniżeniu podatku akcyzowego. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które wydłużyło okres stosowania niższych stawek akcyzy na paliwa do 15 maja. Pierwotnie termin stosowania rozporządzenia upływał 30 kwietnia.

Ile kosztuje podatnika tańsze paliwo?

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostało publikowane uzasadnienie do rozporządzenia. W uzasadnieniu pojawiła się informacja o kosztach, jakie obniżka akcyzy generuje dla budżetu.

„Koszt dla budżetu wydłużenia okresu stosowania ww. obniżonych stawek podatku akcyzowego o dwa tygodnie, tj. do dnia 15 maja 2026 r., to ok. 350 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy. Łączny koszt stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na ww. paliwa silnikowe w okresie od 30 marca 2026 r. do 15 maja 2026 r. to ok. 1.100 mln zł” – podano w uzasadnieniu.

Program CPN: Akcyza, VAT i ceny maksymalne

Resort finansów przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że przedłużenie okresu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy jest realizowane w ramach rządowego programu CPN („Ceny Paliwa Niżej”), obniżającego ceny paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.

Warto dodać, że:

  • Koszt obniżki VAT szacowany był na ok. 900 mln zł miesięcznie.
  • W skład pakietu CPN wchodzą również maksymalne ceny paliw.

Kontrole i kary za drogie paliwo

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Źródło: PAP

