Oba wydarzenia odbędą się równolegle, a uczestnicy jednego kongresu otrzymają dostęp także do drugiego. Organizatorzy podkreślają, że nie jest to przypadek. Współczesny transport, przemysł i bezpieczeństwo coraz częściej przenikają się technologicznie, regulacyjnie i inwestycyjnie.

Kongres MOVE i Dual Use Congress. Motoryzacja, bezpieczeństwo i technologie spotykają się w Poznaniu

- Branża motoryzacyjna znalazła się w punkcie zwrotnym, gdzie presja regulacji klimatycznych bezpośrednio zderza się z koniecznością zachowania globalnej konkurencyjności. Dzisiaj stoimy przed bardzo trudnym wyzwaniem pogodzenia obu trendów i zredefiniowania ścieżki rozwoju, w sposób, który wzmocni odporność łańcuchów dostaw i bezpieczeństwo logistyczne oraz utrzyma innowacyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. W obliczu geopolitycznych wyzwań, jednym z istotnych elementów nowej rzeczywistości będzie także synergia technologii cywilnych i obronnych, a dual-use może nie być jedynie opcją, lecz strategicznym wymogiem jutra. – wskazuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Transport pod presją nowych wymogów

Tegoroczna agenda kongresu MOVE została oparta na trzech ścieżkach tematycznych: Forum Zeroemisyjnych Flot, Forum Transportu Ciężarowego i Infrastruktury oraz Wyzwania Branży Motoryzacyjnej.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie debata „The regulation on Clean Corporate Vehicles – kierunki zmian w Europie”, poświęcona projektowanym regulacjom dotyczącym czystych pojazdów korporacyjnych. To właśnie ten obszar może w najbliższych latach stać się jednym

z najbardziej odczuwalnych dla biznesu elementów europejskiej polityki klimatycznej.

Eksperci będą rozmawiać m.in. o tym, czy polskie i europejskie firmy są przygotowane na nowe wymogi regulacyjne, jak zmiany wpłyną na rynek leasingu i zarządzania flotami oraz jakie stanowisko powinna przyjąć Polska w trwającym procesie legislacyjnym UE. Dyskusja obejmie także kwestie infrastruktury, kosztów transformacji oraz praktycznych działań podejmowanych już dziś przez przedsiębiorstwa.

Debatę poprowadzi Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele branży leasingowej, automotive i rynku flotowego.

W programie kongresu znalazły się również debaty dotyczące dekarbonizacji flot transportowych, wpływu pakietu Omnibus i ESG na łańcuchy dostaw oraz przyszłości transportu ciężarowego i infrastruktury.

Local content i przemysł pod presją zmian

Organizatorzy podkreślają, że MOVE wykracza dziś poza tematykę samej motoryzacji. Coraz większą rolę odgrywają zagadnienia związane z inwestycjami, odpornością gospodarki oraz rolą polskiego przemysłu w europejskich łańcuchach dostaw.

Jednym z ważniejszych punktów programu będzie debata „Local Content jako szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu – jak skutecznie je wykorzystać?”. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. możliwości wspierania krajowych przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji przemysłowych oraz budowania przewag konkurencyjnych w warunkach rosnącej presji regulacyjnej i geopolitycznej.

Dual Use Congress – technologie, bezpieczeństwo i nowe kierunki rozwoju

Nowa inicjatywa Grupy MTP – Dual Use Congress – to odpowiedź na sytuację geopolityczną, a także przemysłową państwa. Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu merytorycznym Polskiej Izby Dual Use. Ta współpraca nie jest jednak przypadkowa.

Analizując możliwości wejścia nowych firm do sektora, Generał Duda wskazuje - Wejście do sektora obronnego i dual use jest procesem wymagającym czasu, konsekwencji oraz zdolności do pokonywania licznych barier formalnych i organizacyjnych. Dla wielu przedsiębiorstw naturalnym etapem rozwoju jest rozpoczęcie działalności w roli podwykonawcy, co pozwala stopniowo budować doświadczenie, kompetencje oraz zaufanie niezbędne do funkcjonowania w tym strategicznym i wymagającym sektorze. Polska Izba Dual Use ma wspierać ten proces, integrując środowisko przedsiębiorców, technologii i instytucji wokół wspólnego celu, jakim jest wzmacnianie krajowego potencjału innowacyjnego i bezpieczeństwa państwa.

Jak dodaje gen. bryg. rez., dr Adam Duda, Prezes PIDU - Polska Izba Dual Use powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostosowania procedur administracyjnych oraz otoczenia instytucjonalnego do dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych technologii i innowacji o zastosowaniu cywilno-obronnym. Obecny ekosystem wymaga większej elastyczności, sprawniejszej współpracy między administracją, przemysłem i środowiskiem innowacyjnym oraz skutecznego wsparcia dla podmiotów chcących rozwijać kompetencje w obszarze dual use i bezpieczeństwa.

Program Dual Use Congress został skonstruowany w taki sposób, aby pokazać zarówno strategiczny wymiar technologii dual use, jak i praktyczne możliwości rozwoju dla firm oraz instytucji. Jednym z kluczowych punktów będzie keynote speech Michała Jarosa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zatytułowany „Dual Use jako nowy filar gospodarki – strategia, finansowanie, priorytety”. Wystąpienie poświęcone będzie roli technologii podwójnego zastosowania w budowaniu konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwa państwa oraz nowych kierunków inwestycji i innowacji.

Od odpornej infrastruktury po autonomiczne systemy

Istotnym elementem programu będzie także debata „Infrastruktura odporności dla administracji i biznesu – finansowanie, technologie, projekty”, poświęcona budowaniu nowoczesnych i odpornych systemów infrastrukturalnych w kontekście wyzwań bezpieczeństwa, transformacji technologicznej oraz współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dyskusja skupi się na kierunkach rozwoju infrastruktury odporności, możliwościach finansowania innowacyjnych projektów oraz roli technologii dual use w zwiększaniu bezpieczeństwa państwa i gospodarki.

W centrum uwagi znajdzie się również mobilność przyszłości. Panel poświęcony dronom, autonomii i logistyce pokaże, jak nowoczesne rozwiązania transportowe oraz technologie bezzałogowe zmieniają zarówno sektor cywilny, jak i obronny. Eksperci będą rozmawiać o zastosowaniach autonomicznych systemów, rozwoju inteligentnej logistyki oraz możliwościach wdrażania innowacyjnych technologii w praktyce.

Praktyczne wsparcie dla biznesu i startupów

Jednym z najbardziej praktycznych punktów programu będzie sesja „Jak wejść w dual-use? Praktyczny przewodnik dla firm”, skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, startupów i firm technologicznych zainteresowanych wejściem w sektor dual use. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć współpracę z sektorem publicznym i obronnym, gdzie szukać finansowania, jak rozwijać technologie o podwójnym zastosowaniu oraz jakie kompetencje i partnerstwa są dziś kluczowe dla rozwoju w tym obszarze.

Synergia zamiast podziałów

Organizacja Kongresu MOVE i Dual Use Congress równolegle ma pokazać, że współczesne wyzwania gospodarcze i technologiczne nie funkcjonują już w oderwaniu od siebie.

Transport, energetyka, przemysł, bezpieczeństwo i nowe technologie coraz częściej tworzą wspólny ekosystem zależności - zarówno na poziomie regulacyjnym, jak i inwestycyjnym. To właśnie dlatego uczestnicy obu wydarzeń będą mogli swobodnie korzystać z programu kongresów, debat oraz przestrzeni networkingowej.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzeń jest nie tylko analiza trendów, ale przede wszystkim stworzenie miejsca do rozmów pomiędzy biznesem, administracją, nauką i przemysłem o praktycznych kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.

MOVE i Dual Use Congress odbędą się w otoczeniu innych kluczowych wydarzeń gospodarczych i technologicznych organizowanych w tym samym czasie w Poznaniu, takich jak ITM Industry Europe, Smart Warehouse, Subcontracting oraz Modernlog, co dodatkowo wzmacnia rangę obu kongresów i przyciąga szerokie grono uczestników.

