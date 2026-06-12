Jak zauważa Andrzej Kohut w analizie opublikowanej na łamach Interii, Biały Dom coraz częściej przegrywa starcia na Kapitolu, a część republikańskich senatorów i kongresmenów otwarcie dystansuje się od najbardziej kontrowersyjnych inicjatyw administracji. Dzieje się to w szczególnie trudnym momencie – przed wyborami połówkowymi, które mogą przesądzić o dalszej zdolności Trumpa do realizowania własnej agendy politycznej.

Rosnący opór republikanów wobec prezydenta

Według analizy Andrzeja Kohuta republikanie nadal dysponują większością zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. W Senacie posiadają 53 mandaty wobec 47 należących do demokratów, natomiast w Izbie Reprezentantów stosunek sił wynosi 219 do 212. Jeszcze niedawno taka przewaga pozwalała skutecznie forsować niemal wszystkie inicjatywy wspierane przez Biały Dom.

Obecnie sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Senatorowie nie kryją sceptycyzmu wobec nominacji Billa Pulte'a na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego. Wątpliwości pojawiają się również wokół Todda Blanche'a, który pełni obowiązki prokuratora generalnego i liczy na pełne zatwierdzenie swojej kandydatury.

Coraz częściej podważane są również decyzje administracji dotyczące polityki zagranicznej. W Kongresie pojawiają się inicjatywy związane z dalszym wspieraniem Ukrainy, a część republikanów próbuje ograniczać możliwości prezydenta w zakresie prowadzenia działań związanych z konfliktem z Iranem.

Spadek notowań Donalda Trumpa przed wyborami połówkowymi

Jak podkreśla Andrzej Kohut, jednym z głównych powodów narastającego niepokoju wśród republikanów są pogarszające się wyniki sondażowe prezydenta. Poparcie dla Trumpa spadło z poziomu przekraczającego 50 proc. na początku obecnej kadencji do około 39 proc. Obecnie blisko 60 proc. Amerykanów ocenia jego działania negatywnie.

Szczególnie źle oceniana jest polityka gospodarcza. W kampanii wyborczej Trump zapowiadał poprawę sytuacji ekonomicznej obywateli, jednak inflacja ponownie przekroczyła poziom 4 proc. w ujęciu rocznym. Utrzymują się również wysokie ceny paliw, które pozostają jednym z najważniejszych problemów dla amerykańskich gospodarstw domowych.

Według średniej sondażowej RealClearPolitics przewaga demokratów nad republikanami wynosi obecnie około sześciu punktów procentowych. Dla wielu polityków Partii Republikańskiej jest to sygnał ostrzegawczy przed jesiennymi wyborami.

Wojna z Iranem podważa wcześniejsze deklaracje

Znaczącym obciążeniem dla administracji pozostaje również konflikt z Iranem. Jak wskazuje Andrzej Kohut, wojna nie cieszy się poparciem większości społeczeństwa. Według średniej badań opracowanej przez Nate'a Silvera działania przeciwko Iranowi popiera 37 proc. respondentów, podczas gdy 57 proc. jest im przeciwnych.

Problem ma także wymiar polityczny. W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump oraz J.D. Vance wielokrotnie przedstawiali siebie jako przeciwników nowych konfliktów zbrojnych. Przekonywali wyborców, że administracja demokratów może doprowadzić do kolejnych wojen, podczas gdy republikanie będą je wygaszać.

Dziś przeciwnicy polityczni prezydenta przypominają te wypowiedzi, wskazując na rosnącą rozbieżność między wyborczymi obietnicami a prowadzoną polityką.

Miliard dolarów na salę balową wywołał sprzeciw

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów opisanych przez Andrzeja Kohuta była propozycja przeznaczenia około miliarda dolarów na kwestie związane z bezpieczeństwem nowej sali balowej przy Białym Domu.

Projekt od początku budził emocje. Trump deklarował wcześniej, że inwestycja zostanie sfinansowana głównie przez prywatnych darczyńców. Tymczasem wykorzystanie środków publicznych spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem części republikańskich senatorów.

Badania opinii publicznej wskazują, że inwestycję popiera jedynie 28 proc. Amerykanów, podczas gdy 56 proc. jest jej przeciwnych. Ostatecznie środki na ten cel zostały usunięte z projektu ustawy.

Spór o Billa Pulte'a i ustawę FISA

Jak zwraca uwagę Andrzej Kohut, znacznie poważniejsze konsekwencje może mieć konflikt dotyczący przyszłości sekcji 702 ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act.

Przepisy te pozwalają amerykańskim służbom na prowadzenie działań wywiadowczych wobec cudzoziemców przebywających poza terytorium Stanów Zjednoczonych bez konieczności uzyskania nakazu sądowego. Dla wspólnoty wywiadowczej jest to jedno z kluczowych narzędzi operacyjnych.

Po odejściu Tulsi Gabbard Trump wskazał na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego Billa Pulte'a. Kandydatura spotkała się jednak z oporem części senatorów republikańskich, którzy zwracają uwagę na brak doświadczenia biznesmena w strukturach wywiadowczych.

Sprzeciw wobec tej nominacji przełożył się również na debatę dotyczącą przedłużenia obowiązywania sekcji 702 FISA. Część republikanów zagłosowała przeciwko rozpoczęciu procedowania przepisów, a demokraci zapowiedzieli, że nie poprą ich przedłużenia bez zmiany kandydata wskazanego przez Biały Dom.

Republikanie pozbawieni przyszłości politycznej

Zdaniem Andrzeja Kohuta największy problem Trumpa może jednak wynikać z jego wcześniejszych sukcesów. Prezydent skutecznie eliminował przeciwników podczas republikańskich prawyborów. Polityczne porażki ponieśli między innymi Bill Cassidy, Thomas Massie czy John Cornyn.

Paradoks polega na tym, że wielu z tych polityków pozostanie w Kongresie jeszcze przez kilka miesięcy. Nie muszą już walczyć o reelekcję ani zabiegać o przychylność Trumpa. Przy minimalnej przewadze republikanów wystarczy zaledwie kilku niezadowolonych senatorów lub kongresmenów, by zablokować ważne nominacje, ustawy budżetowe czy inicjatywy prezydenta.

Jak podsumowuje Andrzej Kohut, wiele prognoz zakładało, że prawdziwe problemy Trumpa rozpoczną się dopiero po ewentualnej utracie większości w Kongresie. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej.

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