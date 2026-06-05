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Trump twierdzi, że zakończenie wojny jest blisko. Putin odpowiada odmową

Donald Trump
Trump: myślę, że zbliżamy się do zakończenia wojny w UkrainieShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
45 minut temu

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w piątek, że Rosja i Ukraina znajdują się blisko osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę, przypisując sobie jednocześnie rolę osoby, która „doprowadziła do tego etapu”. Wypowiedź ta była komentarzem do propozycji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

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Pytany o list prezydenta Ukrainy do rosyjskiego przywódcy z propozycją spotkania twarzą w twarz, Trump powiedział, że nie ma nic przeciwko takiemu spotkaniu bez jego udziału.

Trump komentuje propozycję spotkania Zełenskiego z Putinem

- Niech negocjują. Ja jestem tym, który doprowadził go do tej pozycji i myślę, że to zostanie załatwione - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Wisconsin.

Ponownie stwierdził, że gdyby on był prezydentem, wojna nigdy by nie wybuchła i podkreślił, że o ile „(prezydent Joe) Biden dawał im (Ukraińcom) wszystko” to teraz Kijów płaci „pełną cenę” za otrzymywaną broń.

W tle napięcia USA–Rosja–Ukraina

Mimo wyrażanego przez Trumpa optymizmu, Putin wcześniej w piątek odrzucił możliwość spotkania z Zełenskim. Putin powiedział, że „nie widzi powodu, by się z nim spotykać” i nie wie dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.

- Nie widzę sensu w naszym spotkaniu; celem strony ukraińskiej jest powstrzymanie naszej ofensywy, a nam potrzebne są porozumienia – powiedział w piątek podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu.

Nazwał również „niewłaściwym” sam wybrany przez Zełenskiego otwarty sposób komunikacji. „Kijów uznał za możliwe przejście do publicznej dyskusji, a to jest całkowicie niewłaściwe” – uzasadnił Putin odmowę spotkania.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

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Źródło: PAP

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