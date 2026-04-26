Zwolennicy prezydenta Mahmuda Abbasa zdobyli większość stanowisk w wyborach samorządowych w Autonomii Palestyńskiej - poinformowały w niedzielę palestyńskie władze wyborcze. Po raz pierwszy od dwóch dekad głosowanie objęło część Strefy Gazy - miasto Dajr al-Balah.
Sobotnie wybory były pierwszymi od 2006 roku w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy i pierwszymi na Zachodnim Brzegu od początku wojny, którą Hamas rozpoczął z Izraelem w październiku 2023 roku.
Władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu twierdziły, że włączenie do wyborów miasta Dajr al-Balah, które ucierpiało najmniej w wyniku wojny Hamasu z Izraelem, ma na celu pokazanie, że Strefa Gazy jest nierozerwalną częścią przyszłego państwa palestyńskiego.
Palestyński premier Mohammad Mustafa po zakończeniu wyborów oświadczył, że stanowiły one „ważny pierwszy krok w szerszym procesie narodowym, mającym na celu wzmocnienie życia demokratycznego i ostateczne osiągnięcie jedności ojczyzny”.
Większość kandydatów startowała z ramienia Fatahu, głównego ruchu politycznego Autonomii Palestyńskiej, lub jako niezależni.
Hamas, który rządzi Strefą Gazy od 2007 roku, formalnie nie wystawił żadnych kandydatów, ale jedna z list w Dajr al-Balah była powszechnie postrzegana przez mieszkańców i analityków jako powiązana z tą organizacją
Zdaniem zachodnich dyplomatów, na których powołał się Reuters, wybory lokalne mogą utorować drogę do pierwszych od około dwóch dekad wyborów powszechnych i przyspieszyć reformy Autonomii, które mają zwiększyć transparentność działań władz i wzmocnić odpowiedzialność palestyńskich polityków wobec wyborców. (PAP)
zm/ ap/
