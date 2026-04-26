Przełomowe wybory w Autonomii Palestyńskiej: Fatah zdobywa przewagę

Ludzie oddają głosy w wyborach samorządowych w Deir al-Balah, w centralnej części Strefy Gazy. Są to pierwsze wybory przeprowadzone w Gazie od dwudziestu lat oraz pierwsze na Zachodnim Brzegu od wybuchu wojny
Ludzie oddają głosy w wyborach samorządowych w Deir al-Balah, w centralnej części Strefy Gazy. Są to pierwsze wybory przeprowadzone w Gazie od dwudziestu lat oraz pierwsze na Zachodnim Brzegu od wybuchu wojnyPAP/EPA
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 19:18

Zwolennicy prezydenta Mahmuda Abbasa zdobyli większość stanowisk w wyborach samorządowych w Autonomii Palestyńskiej - poinformowały w niedzielę palestyńskie władze wyborcze. Po raz pierwszy od dwóch dekad głosowanie objęło część Strefy Gazy - miasto Dajr al-Balah.

Sobotnie wybory były pierwszymi od 2006 roku w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy i pierwszymi na Zachodnim Brzegu od początku wojny, którą Hamas rozpoczął z Izraelem w październiku 2023 roku.

Władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu twierdziły, że włączenie do wyborów miasta Dajr al-Balah, które ucierpiało najmniej w wyniku wojny Hamasu z Izraelem, ma na celu pokazanie, że Strefa Gazy jest nierozerwalną częścią przyszłego państwa palestyńskiego.

Palestyński premier Mohammad Mustafa po zakończeniu wyborów oświadczył, że stanowiły one „ważny pierwszy krok w szerszym procesie narodowym, mającym na celu wzmocnienie życia demokratycznego i ostateczne osiągnięcie jedności ojczyzny”.

Większość kandydatów startowała z ramienia Fatahu, głównego ruchu politycznego Autonomii Palestyńskiej, lub jako niezależni.

Hamas, który rządzi Strefą Gazy od 2007 roku, formalnie nie wystawił żadnych kandydatów, ale jedna z list w Dajr al-Balah była powszechnie postrzegana przez mieszkańców i analityków jako powiązana z tą organizacją

Zdaniem zachodnich dyplomatów, na których powołał się Reuters, wybory lokalne mogą utorować drogę do pierwszych od około dwóch dekad wyborów powszechnych i przyspieszyć reformy Autonomii, które mają zwiększyć transparentność działań władz i wzmocnić odpowiedzialność palestyńskich polityków wobec wyborców. (PAP)

Źródło: PAP

Powiązane

Antonio Guterres, ONZ
ŚwiatHistoryczna szansa na pokój Izraela i Palestyny. "Stawki nigdy nie były wyższe"
Skrajne skrzydło rządu Binjamina Netanjahu chce pełnej aneksji terytoriów palestyńskich
ŚwiatIzrael się nie patyczkuje. Nie będzie niepodległej Palestyny, będzie aneksja autonomicznych regionów
Ludzie oddają głosy w wyborach samorządowych w Deir al-Balah, w centralnej części Strefy Gazy. Są to pierwsze wybory przeprowadzone w Gazie od dwudziestu lat oraz pierwsze na Zachodnim Brzegu od wybuchu wojny
ŚwiatHistoryczne wybory w Palestynie: Pierwsze takie głosowanie od 21 lat na Zachodnim Brzegu i w części Strefy Gazy