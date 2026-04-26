Sobotnie wybory były pierwszymi od 2006 roku w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy i pierwszymi na Zachodnim Brzegu od początku wojny, którą Hamas rozpoczął z Izraelem w październiku 2023 roku.

Władze Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu twierdziły, że włączenie do wyborów miasta Dajr al-Balah, które ucierpiało najmniej w wyniku wojny Hamasu z Izraelem, ma na celu pokazanie, że Strefa Gazy jest nierozerwalną częścią przyszłego państwa palestyńskiego.

Palestyński premier Mohammad Mustafa po zakończeniu wyborów oświadczył, że stanowiły one „ważny pierwszy krok w szerszym procesie narodowym, mającym na celu wzmocnienie życia demokratycznego i ostateczne osiągnięcie jedności ojczyzny”.

Większość kandydatów startowała z ramienia Fatahu, głównego ruchu politycznego Autonomii Palestyńskiej, lub jako niezależni.

Hamas, który rządzi Strefą Gazy od 2007 roku, formalnie nie wystawił żadnych kandydatów, ale jedna z list w Dajr al-Balah była powszechnie postrzegana przez mieszkańców i analityków jako powiązana z tą organizacją

Zdaniem zachodnich dyplomatów, na których powołał się Reuters, wybory lokalne mogą utorować drogę do pierwszych od około dwóch dekad wyborów powszechnych i przyspieszyć reformy Autonomii, które mają zwiększyć transparentność działań władz i wzmocnić odpowiedzialność palestyńskich polityków wobec wyborców. (PAP)

