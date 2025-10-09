„Cieszę się z ogłoszenia porozumienia, które ma zapewnić rozejm i uwolnienie zakładników w Strefie Gazy na podstawie propozycji wysuniętej przez prezydenta USA (Donalda Trumpa). Wyrażam uznanie dla dyplomatycznych wysiłków USA, Kataru, Egiptu i Turcji, które pośredniczyły w osiągnięciu tego pilnie potrzebnego przełomu” – napisał Guterres w oświadczeniu.

Wezwał wszystkie strony, których to dotyczy, by w pełni przestrzegały warunków porozumienia. „Wszyscy zakładnicy muszą być uwolnieni w godny sposób. Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych towarów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się zakończyć” – dodał.

Guterres zapewnił, że ONZ będzie wspierać pełne wdrożenie porozumienia i zwiększy pomoc humanitarną, a także będzie wspierać działania na rzecz odbudowy Strefy Gazy.

Wzywam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z tej epokowej okazji do wytyczenia wiarygodnej, politycznej ścieżki prowadzącej do zakończenia okupacji, uznającej prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, prowadzącej do rozwiązania dwupaństwowego, które umożliwi Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju i bezpieczeństwie. Stawki nigdy nie były wyższe

– podsumował Guterres.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

