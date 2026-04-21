USA dają Kubie dwa tygodnie na uwolnienie więźniów politycznych

Rozmowy odbyły się w czasie narastającej presji USA na komunistyczne władze w Hawanie. Waszyngton odciął dostawy ropy na Kubę, a prezydent Donald Trump zapowiedział możliwość rychłej interwencji wojskowej na wyspie.

Wypuszczenie więźniów ma być gestem dobrej woli i jest częścią szerszych żądań ze strony USA, dotyczących wprowadzenia reform gospodarczych i politycznych na wyspie – przekazała amerykańska gazeta.

Według niej na liście osób, których dotyczy ultimatum, znajdują się m.in. raper Maykel Osorbo i artysta Luis Manuel Otero Alcantara, członkowie dysydenckiego Ruchu San Isidro, przetrzymywani w więzieniu od 2021 roku.

Dwa tygodnie na uwolnienie więźniów politycznych

Rzecznik Departamentu Stanu USA przekazał „USA Today”, że administracja prezydenta Donalda Trumpa zabiega o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Kubie. Dodał, że według Trumpa na wyspie nadchodzą zmiany, a jej rząd ma niewiele czasu na zawarcie porozumienia.

O rozmowach, które odbyły się 10 kwietnia w Hawanie, jako pierwszy informował w ubiegłym tygodniu portal Axios. Był to pierwszy przypadek, gdy amerykański samolot rządowy wylądował na Kubie, od historycznej wizyty na wyspie ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy w 2016 roku.

Przedstawiciel kubańskiego MSZ Alejandro Garcia del Toro potwierdził w poniedziałek, że do rozmów doszło, ale zaprzeczył, by którakolwiek ze stron uciekała się do gróźb lub ultimatów.

Kryzys gospodarczy na Kubie

Na Kubie pogłębia się zapaść gospodarcza i kryzys humanitarny, brakuje paliw, żywności i towarów pierwszej potrzeby. Sytuację dodatkowo pogorszyła blokada dostaw ropy naftowej, wprowadzona przez USA po styczniowej interwencji zbrojnej w Wenezueli, w ramach której wojska amerykańskie pojmały i wywiozły do USA przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro.