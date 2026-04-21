Zmiana na stanowisku szefa Apple. Obecny piastował swoją funkcję od śmierci Steve'a Jobsa

oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 06:51

Tim Cook od września nie będzie już dyrektorem wykonawczym (CEO) firmy Apple - poinformował w poniedziałek koncern. Zastąpi go John Ternus, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu. To pierwsza zmiana na tym stanowisku od śmierci założyciela firmy Steve'a Jobsa.

„Cook będzie nadal pełnić rolę CEO latem, blisko współpracując z Ternusem nad płynnym procesem przejęcia działań” - napisał koncern w komunikacie. Cook pozostanie w firmie i będzie pełnił rolę prezesa zarządu.

To pierwsza zmiana na stanowisku CEO Apple od czasu, gdy w 2011 roku Cook zastąpił Steve'a Jobsa.

Ternus, który dołączył do firmy w 2001 r., zostanie ósmym prezesem Apple'a. Koncern należy do grupy Big Tech, czyli pięciu największych amerykańskich firm technologicznych. Jego wartość rynkowa jest wyceniana na ok. 4 biliony dolarów.

Źródło: PAP

