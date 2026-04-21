„Cook będzie nadal pełnić rolę CEO latem, blisko współpracując z Ternusem nad płynnym procesem przejęcia działań” - napisał koncern w komunikacie. Cook pozostanie w firmie i będzie pełnił rolę prezesa zarządu.

To pierwsza zmiana na stanowisku CEO Apple od czasu, gdy w 2011 roku Cook zastąpił Steve'a Jobsa.

Ternus, który dołączył do firmy w 2001 r., zostanie ósmym prezesem Apple'a. Koncern należy do grupy Big Tech, czyli pięciu największych amerykańskich firm technologicznych. Jego wartość rynkowa jest wyceniana na ok. 4 biliony dolarów.