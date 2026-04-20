Prokuratura oświadczyła, że „przyjmuje do wiadomości nieobecność pierwszych wezwanych osób”, nie wymieniła przy tym nazwiska Muska. Zaznaczyła, że nieobecność tych osób „nie jest przeszkodą w kontynuowaniu śledztwa”.

Śledztwo dotyczące platformy X i zarzutów o nadużycia algorytmów

Musk wezwany był w związku z dochodzeniem wszczętym w styczniu 2025 roku, dotyczącym podejrzeń o nadużycie algorytmów i nielegalne pozyskanie danych przez X bądź jego szefów. Musk i szefowa X Linda Yaccarino zostali wezwani na przesłuchanie z wolnej stopy, jako osoby, które w chwili, gdy doszło do faktów badanych przez śledczych, były zarządcami X pod względem faktycznym i prawnym. Miliarder nazwał to wezwanie „atakiem politycznym”.

Szefowa prokuratury Paryża Laure Beccuau powiadomiła w lutym br., że również pracownicy X zostali wezwani w dniach 20-24 kwietnia na przesłuchanie w charakterze świadków.

Rewizja w biurze X i rozszerzenie postępowania o Groka

W lutym 2026 roku we francuskim biurze platformy X przeprowadzono rewizję. Wówczas prokuratura poinformowała, że rozszerza śledztwo w związku ze skargami dotyczącymi działania Groka, stworzonego przez firmę Muska chatbotu opartego na sztucznej inteligencji. Prokuratura zapowiedziała, że zbada domniemany współudział w przechowywaniu i rozpowszechnianiu obrazów o charakterze pornografii dziecięcej i w naruszeniu praw osobistych do wizerunku poprzez tworzenie tzw. deepfake (bardzo realistycznego lecz fałszywego obrazu) o treściach seksualnych.

Jest to kolejne śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Paryżu, dotyczące gigantów internetowych. Do tej pory prokuratura wszczęła dochodzenie, dotyczące działania komunikatora Telegram, platformy streamingowej Kick, aplikacji TikTok i chińskiej platformy handlowej X.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)