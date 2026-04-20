Miliarder Elon Musk nie stawił się w poniedziałek na przesłuchanie w prokuraturze Paryża związane z domniemanymi naruszeniami ze strony platformy X - podała w poniedziałek agencja AFP, powołując się na prokuraturę. Informację o nieobecności miliardera podał wcześniej tygodnik „Le Canard enchaine”.
Prokuratura oświadczyła, że „przyjmuje do wiadomości nieobecność pierwszych wezwanych osób”, nie wymieniła przy tym nazwiska Muska. Zaznaczyła, że nieobecność tych osób „nie jest przeszkodą w kontynuowaniu śledztwa”.
Śledztwo dotyczące platformy X i zarzutów o nadużycia algorytmów
Musk wezwany był w związku z dochodzeniem wszczętym w styczniu 2025 roku, dotyczącym podejrzeń o nadużycie algorytmów i nielegalne pozyskanie danych przez X bądź jego szefów. Musk i szefowa X Linda Yaccarino zostali wezwani na przesłuchanie z wolnej stopy, jako osoby, które w chwili, gdy doszło do faktów badanych przez śledczych, były zarządcami X pod względem faktycznym i prawnym. Miliarder nazwał to wezwanie „atakiem politycznym”.
Szefowa prokuratury Paryża Laure Beccuau powiadomiła w lutym br., że również pracownicy X zostali wezwani w dniach 20-24 kwietnia na przesłuchanie w charakterze świadków.
Rewizja w biurze X i rozszerzenie postępowania o Groka
W lutym 2026 roku we francuskim biurze platformy X przeprowadzono rewizję. Wówczas prokuratura poinformowała, że rozszerza śledztwo w związku ze skargami dotyczącymi działania Groka, stworzonego przez firmę Muska chatbotu opartego na sztucznej inteligencji. Prokuratura zapowiedziała, że zbada domniemany współudział w przechowywaniu i rozpowszechnianiu obrazów o charakterze pornografii dziecięcej i w naruszeniu praw osobistych do wizerunku poprzez tworzenie tzw. deepfake (bardzo realistycznego lecz fałszywego obrazu) o treściach seksualnych.
Jest to kolejne śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Paryżu, dotyczące gigantów internetowych. Do tej pory prokuratura wszczęła dochodzenie, dotyczące działania komunikatora Telegram, platformy streamingowej Kick, aplikacji TikTok i chińskiej platformy handlowej X.
Z Paryża Anna Wróbel (PAP)
