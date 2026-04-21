Podpisane w poniedziałek dokumenty mają zapewnić środki federalne na szereg projektów z dziedziny energetyki - napisał Bloomberg. Jak poinformował Biały Dom, Trump podpisał memorandum dotyczące łańcuchów dostaw węgla, krajowej produkcji paliwa, a także dokumenty dotyczące gazu ziemnego, LNG i infrastruktury sieci energetycznej.

W USA coraz wyższe ceny paliw

Prezydent sięgnął po ustawę DPA na tle wysokich cen paliwa i rosnących kosztów energii w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem - zaznaczają media. Ustawa DPA z 1950 roku daje prezydentowi znaczące uprawnienia, by zwiększyć prywatną produkcję przemysłową towarów uznanych za kluczowe dla bezpieczeństwa USA - podał Axios. Serwis przypomniał, że zarówno Trump, jak i były prezydent Joe Biden powoływali się wcześniej na DPA.

„Dzisiejsze decyzje pozwalają ministerstwu energii na wykorzystanie środków zabezpieczonych w ramach tzw. jednej wielkiej pięknej ustawy (budżetowej) w celu wzmocnienia naszej infrastruktury sieci energetycznej i zapewnienia niezawodnej, niedrogiej i bezpiecznej energii” - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu, Taylor Rogers. „Jedna wielka piękna ustawa” to ustawa budżetowa z obietnicami wyborczymi Donalda Trumpa podpisana przez niego latem ubiegłego roku.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)