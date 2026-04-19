Paliwa zostało tylko na 20 dni. Premier Norwegii rozważa masową pracę zdalną, żeby ratować zapasy

Skandynawski gigant na glinianych nogach? Sąsiedzi mają zapasy na miesiące, Norwegia na dni

Choć Norwegia jest jednym z głównych filarów energetycznych Europy, jej rezerwy strategiczne pokrywają jedynie około 20 dni zapotrzebowania w surowiec. To znacząco mniej niż w sąsiednich krajach nordyckich, takich jak Szwecja czy Finlandia, które utrzymują zapasy nawet na trzy miesiące.

„Opieraliśmy się na nietrafionych założeniach”. Premier Norwegii przyznaje się do błędu

W weekendowym wywiadzie dla Aftenposten szef rządu przyznał, że dotychczasowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego było oparte na nietrafionych założeniach. Jak wskazał, kraj przez lata opierał się na ciągłości wydobycia i bliskości własnej infrastruktury rafineryjnej, uznając to za wystarczającą gwarancję stabilności. W efekcie utrzymywano relatywnie niskie poziomy magazynowe.

Wstrząs w cieśninie Ormuz uderzył w Norwegię. Światowy konflikt obnażył słabość giganta

Sytuację obnażyły ostatnie wydarzenia na świecie. Zablokowanie cieśniny Ormuz i skokowy wzrost cen ropy w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie uwidoczniły braki w norweskim systemie zabezpieczenia dostaw gotowych paliw. Mimo rekordowych wpływów z eksportu surowców w marcu 2026 roku, kraj nie jest w pełni przygotowany na zapewnienie stabilnych dostaw na własnym rynku – zauważają lokalne media.

Miliardy płyną do budżetu, a paliwa brak. Historyczne rekordy Norwegii w cieniu kryzysu

Komentatorzy dzienników Aftenposten oraz VG zwracają uwagę na paradoks sytuacji. W tym samym czasie, gdy Norwegia osiąga historyczne przychody ze sprzedaży ropy i gazu, jej własne zabezpieczenie paliwowe pozostaje ograniczone. Dane urzędu statystycznego wskazują, że tylko w marcu sprzedano 56,6 mln baryłek ropy za 4,9 mld euro, a dochody z gazu sięgnęły 5,9 mld euro. Surowce trafiają m.in. do Niemcy, Wielka Brytania oraz Polska, gdzie Norwegia odpowiada za około jedną trzecią dostaw gazu.