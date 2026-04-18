Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Medyce udaremnili próbę wwozu do Polski napromieniowanego banknotu studolarowego. Do zdarzenia doszło podczas odprawy na przejściu dla pieszych, gdy systemy radiometryczne zareagowały na obecność 54-letniej obywatelki Ukrainy. Uruchomienie sygnału alarmowego wskazało na znaczne przekroczenie poziomu promieniowania tła w otoczeniu podróżnej.

Napromieniowany banknot znacznie przekraczał normę

W toku szczegółowej kontroli bagażu, w którym kobieta przewoziła łącznie 9,9 tys. dolarów amerykańskich, funkcjonariusze wyizolowali jeden banknot o nominale 100 dolarów. Specjalistyczne badania przeprowadzone przy użyciu mobilnego sprzętu wykazały, że tło promieniowania w tym konkretnym przypadku zostało przekroczone aż 1905 razy. Analiza izotopowa pozwoliła ustalić, że źródłem promieniowania był izotop stosowany w celach medycznych.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, skażony banknot został odizolowany w specjalnym pojemniku, a sprawa została skonsultowana z Państwową Agencją Atomistyki. Choć podróżna wyjaśniała, że gotówka miała zostać przeznaczona na zakup pojazdu, podjęto decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej. Cudzoziemka wraz z zabezpieczoną walutą została skierowana z powrotem na Ukrainę.

Rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału SG przypomniał, że ochrona przed nielegalnym obrotem materiałami promieniotwórczymi należy do ustawowych obowiązków formacji. Wszystkie polskie przejścia graniczne wyposażone są w nowoczesne, stacjonarne urządzenia monitorujące poziom radiacji przez całą dobę. Podobny przypadek skażonej waluty odnotowano w tym samym punkcie granicznym w grudniu 2025 roku.

