Kolejna próba podpalenia synagogi w Londynie. Nasilają się ataki antysemickie na Wyspach Brytyjskich

W północno-zachodnim Londynie w nocy z soboty na niedzielę doszło do próby podpalenia synagogi – poinformowała BBC. To kolejny incydent wymierzony w społeczność żydowską w Wielkiej Brytanii w mijającym tygodniu. Premier Keir Starmer napisał na X, że jest „zaszokowany” antysemickimi atakami w kraju.
Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.
Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.
Coraz więcej ataków na obiekty żydowskie w Wielkiej Brytanii
To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach – poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis.
Ataki na społeczność żydowską „nabierają tempa” – ocenił.
Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest „zaszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie”.
„To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię” - podkreślił.
Trzeci atak w tym tygodniu w stolice Wielkiej Brytanii
W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.
Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z „niebezpiecznymi substancjami”.
Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.
Sprawcy przyznali się do ataku
Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.
Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.
Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, m.in. w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.
Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu