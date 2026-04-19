Kolejna próba podpalenia synagogi w Londynie. Nasilają się ataki antysemickie na Wyspach Brytyjskich

Według organizacji Community Security Trust (CST), która zapewnia ochronę społeczności żydowskiej, w budynku synagogi Kenton United doszło do niewielkich uszkodzeń w jednym z pomieszczeń. Na miejsce wezwano policję i straż pożarną.

Nikt nie doznał obrażeń, ale potwierdzono niewielkie uszkodzenia spowodowane dymem.

Coraz więcej ataków na obiekty żydowskie w Wielkiej Brytanii

To trzeci atak na obiekt żydowski w stolicy w ostatnich dniach – poinformował we wpisie na Facebooku naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis.

Ataki na społeczność żydowską „nabierają tempa” – ocenił.

Brytyjski premier Keir Starmer napisał na X, że jest „zaszokowany ostatnimi antysemickimi próbami podpaleń w północnym Londynie”.

„To jest odrażające i nie będzie tolerowane. Ataki na naszą społeczność żydowską to ataki na Wielką Brytanię” - podkreślił.

Trzeci atak w tym tygodniu w stolice Wielkiej Brytanii

W piątek wieczorem podpalono budynek w Londynie, który wcześniej był wykorzystywany przez organizację żydowską. W środę doszło do podpalenia synagogi w pobliskiej dzielnicy Finchley.

Również w piątek brytyjska policja poinformowała, że bada incydent w pobliżu ambasady Izraela po tym, gdy jedna z grup zamieściła w internecie informację o użyciu dronów z „niebezpiecznymi substancjami”.

Pod koniec marca w dzielnicy Golders Green, gdzie około połowę mieszkańców stanowią Żydzi, podpalono cztery ambulanse należące do społeczności żydowskiej.

Sprawcy przyznali się do ataku

Do wszystkich ataków poprzedzających incydent w Kenton przyznała się powiązana z Iranem nieznana wcześniej grupa Harakat Aszab al-Jamin al-Islamijja.

Ataki te polegały zazwyczaj na podpaleniach lub użyciu niewielkich improwizowanych ładunków wybuchowych, były przeprowadzane nocą, a następnie rozpowszechniano informacje na ich temat, głównie na platformach społecznościowych powiązanych z proirańskimi środowiskami.

Obiekty żydowskie były w minionych tygodniach celem ataków także w innych krajach, m.in. w Belgii i Holandii. Dotyczyło to synagog, restauracji i szkoły żydowskiej.

Według think tanku Międzynarodowe Centrum Zwalczania Terroryzmu w Hadze (ICCT) seria zamachów na żydowskie cele w Europie może wskazywać na inspirowaną przez Iran operację hybrydową. (PAP)