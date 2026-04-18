Ośmiornice mają osobowość: Zaskakujące wyniki badań nad zachowaniem głowonogów

Nie ma dwóch takich samych ośmiornic? Co decyduje o ich unikalności?

Czy ośmiornice mogą mieć „charakter”? Z badań wynika, że tak — choć nie w takim sensie, w jakim powszechnie rozumiana jest osobowość u człowieka. W przypadku ośmiornic naukowcy mówią raczej o trwałych, aczkolwiek indywidualnych różnicach w zachowaniu tych mięczaków, które spełniają kryteria tego, co w nauce określa się jako osobowość zwierzęca.

Śmiałek czy domator? Cztery filary osobowości głowonoga

Co wykazały badania nad ośmiornicami? Obserwacje Octopus vulgaris pokazują, że poszczególne osobniki tego gatunku zachowują się w powtarzalny sposób w różnych sytuacjach. Z badań wynika, że jedne z ośmiornic są bardziej skłonne do eksploracji nowych obiektów od innych, a niektóre reagują ostrożnie lub wręcz unikają kontaktu. W literaturze naukowej wyróżnia się kilka głównych wymiarów takich różnic:

śmiałość (rozumiana jako reakcja na zagrożenie), aktywność, skłonność do eksploracji, poziom czujności.

W przypadku ośmiornic kluczowe jest to, że te cechy są względnie stabilne w czasie, co odróżnia je od chwilowych stanów, takich jak stres czy pobudzenie.

Strategia przetrwania: Dlaczego jedne ryzykują, a inne czekają w ukryciu?

Podobnie jak u wielu innych zwierząt, także u ośmiornic obserwuje się różne zachowania - wynika z badań. Według naukowców część osobników działa szybko – można zaobserwować, że podejmują ryzyko i intensywnie badają otoczenie — określa się je jako proaktywne. Inne z kolei są bardziej zachowawcze – w przeciwieństwie do proaktywnych, reagują dopiero po dokładnej ocenie sytuacji.

Geny czy trudne dzieciństwo? Skąd bierze się charakter pod wodą

Takie różnice w zachowaniach ośmiornic nie są przypadkowe. Badania wskazują, że mogą być związane zarówno z doświadczeniem życiowym, jak i czynnikami biologicznymi, w tym genetycznymi.

