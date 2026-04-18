Ośmiornice mają osobowość: Zaskakujące wyniki badań nad zachowaniem głowonogów

Wyniki badań naukowców na temat ośmiornic dowodzą, że te morskie stworzenia posiadają unikalne profile psychologiczne. Jedne są ryzykantami, inne wolą ostrożną obserwację – nauka potwierdza: ośmiornice mają własny charakter, a jeszcze ciekawsze jest to, od czego zależy ich osobowość.
Nie ma dwóch takich samych ośmiornic? Co decyduje o ich unikalności?
Czy ośmiornice mogą mieć „charakter”? Z badań wynika, że tak — choć nie w takim sensie, w jakim powszechnie rozumiana jest osobowość u człowieka. W przypadku ośmiornic naukowcy mówią raczej o trwałych, aczkolwiek indywidualnych różnicach w zachowaniu tych mięczaków, które spełniają kryteria tego, co w nauce określa się jako osobowość zwierzęca.
Śmiałek czy domator? Cztery filary osobowości głowonoga
Co wykazały badania nad ośmiornicami? Obserwacje Octopus vulgaris pokazują, że poszczególne osobniki tego gatunku zachowują się w powtarzalny sposób w różnych sytuacjach. Z badań wynika, że jedne z ośmiornic są bardziej skłonne do eksploracji nowych obiektów od innych, a niektóre reagują ostrożnie lub wręcz unikają kontaktu. W literaturze naukowej wyróżnia się kilka głównych wymiarów takich różnic:
- śmiałość (rozumiana jako reakcja na zagrożenie),
- aktywność,
- skłonność do eksploracji,
- poziom czujności.
W przypadku ośmiornic kluczowe jest to, że te cechy są względnie stabilne w czasie, co odróżnia je od chwilowych stanów, takich jak stres czy pobudzenie.
Strategia przetrwania: Dlaczego jedne ryzykują, a inne czekają w ukryciu?
Podobnie jak u wielu innych zwierząt, także u ośmiornic obserwuje się różne zachowania - wynika z badań. Według naukowców część osobników działa szybko – można zaobserwować, że podejmują ryzyko i intensywnie badają otoczenie — określa się je jako proaktywne. Inne z kolei są bardziej zachowawcze – w przeciwieństwie do proaktywnych, reagują dopiero po dokładnej ocenie sytuacji.
Geny czy trudne dzieciństwo? Skąd bierze się charakter pod wodą
Takie różnice w zachowaniach ośmiornic nie są przypadkowe. Badania wskazują, że mogą być związane zarówno z doświadczeniem życiowym, jak i czynnikami biologicznymi, w tym genetycznymi.
