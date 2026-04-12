Szpitalne przywileje polityków KO? NFZ i prokuratura badają sprawy Lenza oraz Szumilas

Kontrola w szpitalu: Zabieg poza kolejnością dla rodziny Tomasza Lenza z KO?

We wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, Wirtualna Polska opublikowała artykuł, z którego wynika, że w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego. Nie chodzi jednak o błędy proceduralne lub w diagnozie. Według ustaleń WP świadczenie miało zostać wykonane poza kolejnością, bez wymaganej dokumentacji i z pominięciem standardowych procedur. Zabieg miał być wykonany dla osoby z najbliższej rodziny senatora Komisji Obywatelskiej Tomasza Lenza.

Na doniesienia zareagowały instytucje publiczne - w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim trwa kontrola NFZ, a Rzecznik Praw Pacjenta zwróciło się do władz szpitala o pilne wyjaśnienia w sprawie. Do sprawy odniósł się sam senator, który stanowczo zaprzecza zarzutom.

Senator Tomasz Lenz odpowiada na doniesienia medialne. Jest oficjalne oświadczenie

W oświadczeniu podkreślił, że zabieg jego małoletniego syna został przeprowadzony zgodnie z procedurami medycznymi, przez lekarzy pełniących dyżur, a dokumentacja została sporządzona. Zaprzeczył również, że doszło do jakiegokolwiek uprzywilejowania.

Prezes Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim mec. Mariusz Trojanowski, który kieruje wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym, przyznał, że informacje opisywane w mediach potwierdzają się. Jak przekazał, zabieg rzeczywiście miał się odbyć z pominięciem obowiązujących procedur, a w szpitalu brakuje dokumentacji wymaganej w przypadku takiego świadczenia. Jak donoszą media, postępowanie wyjaśniające w szpitalu ma zakończyć się w nadchodzący wtorek.

Karetka ze szpitala dla krewnej posłanki KO. Jest śledztwo prokuratury

Zaledwie kilka dni po ujawnieniu sprawy z Lenzem pojawiły się doniesienia o kolejnej aferze z udziałem polityków Komisji Obywatelskiej – tym razem dotyczące szpitala w Knurowie. Jak donoszą media, Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód prowadzi postępowanie w sprawie wykorzystania ambulansu do przewozu krewnej posłanki Krystyny Szumilas. Aferę jako pierwszy ujawnił serwis Zero.pl.

Szokujące ustalenia z Knurowa: Dyrektor w karetce bez uprawnień?

Według doniesień mediów, do zdarzenia miało dojść w kwietniu 2025 roku. Karetkę miał prowadzić dyrektor administracyjny placówki, który – jak wskazano w zgłoszeniu do prokuratury – nie posiadał ani uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ani wykształcenia medycznego. Dyrektor miał wejść na izbę przyjęć, zabrać sprzęt medyczny i odjechać karetką bez asysty medycznej i poinformowania o swoich planach pracowników szpitala. Następnie miał wrócić do szpitala z chorą krewną i dwiema osobami z jej bliskiej rodziny. Jak donosi serwis Zero.pl, materiał dowodowy obejmuje między innymi nagrania oraz zeznania personelu medycznego.

Krystyna Szumilas przerywa milczenie. "Sytuacja była nagła"

Sama posłanka przyznała podczas rozmowy z serwisem Zero.pl, że jej bliska osoba była przewożona karetką, jednak zapewniła, że nie organizowała transportu poprzez znajomości. Jak tłumaczyła, sytuacja była nagła i dotyczyła osoby w stanie zagrożenia życia. Podkreśliła również, że nie weryfikowała uprawnień kierowcy i nie była świadoma ewentualnych nieprawidłowości. Serwis podkreśla jednak, że Krystyna Szumilas zmieniała kilkukrotnie wersje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Systemowe przywileje czy zbieg okoliczności? Lawina pytań do polityków KO

Choć obie sytuacje różnią się charakterem, łączy je kontekst funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia i podejrzenia o naruszenie procedur. W obu przypadkach kluczowe będą ustalenia prowadzonych postępowań – zarówno administracyjnych, jak i prokuratorskich. Obie sytuacje rodzą pytania o standardy w służbie zdrowia oraz o potencjalny wpływ osób publicznych na dostęp do świadczeń.

