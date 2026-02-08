Problem związany z falą zgonów, którym można było zapobiec, gdyby nie brak antytoksyny, został nagłośniony w Nigerii po śmierci 26-letniej piosenkarki i byłej uczestniczki programu The Voice Nigeria, Ifunanyi Nwangene. Ostatniego dnia stycznia została ona pokąsana przez węża podczas snu w swoim mieszkaniu w stolicy Nigerii, Abudży. Choć szybko trafiła do szpitala, lekarze byli bezradni, bo nie mogli zdobyć odpowiedniej surowicy.

Surowicy nie ma w nigeryjskich szpitalach, jest za droga

Surowicy nie dość, że nie ma, to jej cena – ponad 180 dolarów za ampułkę, a trzeba ich przyjąć dwie, trzy sztuki – sprawia, że jest niedostępna dla większości poszkodowanych Nigeryjczyków.

Z tego powodu mieszkańcy wielu stanów twierdzą, że strach przed wężami dorównuje obecnie strachowi przed bandytami.

Sprawa jest na tyle poważna, że zainteresował się nią nigeryjski senat, który przed kilkoma dniami wezwał rząd, by natychmiast zapewnił odpowiednie zapasy i dostępność surowicy we wszystkich szpitalach, powołując się na przepisy konstytucyjne, które nakładają na państwo obowiązek zapewnienia dobrobytu obywateli.

Węże zabijają tysiące ludzi na całym świecie

Na świecie ukąszenia węży zabijają jedną osobę co pięć minut – nawet 138 tys. rocznie, a dla kolejnych 400 tys. kończy się to trwałym kalectwem. Ale to tylko ofiary zarejestrowane w szpitalach. Wiele przypadków i zgonów nie jest rejestrowanych, szczególnie gdy poszkodowani szukają pomocy u tradycyjnych uzdrowicieli, bo w Afryce wciąż wierzy się, że skoro tak leczono przed wynalezieniem surowicy, to znaczy, że metody te muszą być skuteczne. Jednak nie są.

- Nacięcia i wysysanie jadu, plus ziołowa mikstura sprawią, że pacjent nie umrze, ale tylko w przypadku, gdy ukąsi go żmija niejadowita, w każdym innym takie praktyki źle się kończą – zapewnił PAP Samuel Iseko, lekarz z Federalnego Centrum Medycznego w Abudży.

W Nigerii występuje około 30 gatunków węży, z czego 41 proc. jest jadowitych. Najbardziej zabójcze są żmija sycząca, kobra egipska i żmija dywanowa, która jest odpowiedzialna za około 90 proc. ukąszeń i 60 proc. spowodowanych nimi zgonów.

Według WHO ukąszenie węża jest zaniedbaną chorobą tropikalną, która w Nigerii, gdzie rocznie odnotowuje się około 20 tys. przypadków, zabija około 2 tys. osób, jak wynika z danych ministerstwa zdrowia. Ukąszenia węży są również przyczyną tysięcy amputacji i trwałych kalectw, w tym ślepoty.