Sensacyjne słowa Trumpa o UFO. Publikacja dokumentów już wkrótce

Decyzja o ujawnieniu dokumentów została podjęta 20 lutego 2026 roku. Trump polecił Pentagonowi rozpoczęcie procesu odtajniania materiałów związanych z obserwacjami UAP. Za analizę tego typu zjawisk odpowiada działający od 2021 roku specjalny zespół AARO, który dotychczas nie potwierdził istnienia technologii pozaziemskich.

W trakcie wystąpienia Trump podkreślił, że proces analizy materiałów jest w toku i przyniósł zaskakujące rezultaty. — Z przyjemnością informuję, że znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów. Pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo wkrótce — powiedział. Dodał, że opinia publiczna będzie mogła samodzielnie ocenić, czy zjawisko UFO ma realne podstawy.

Kontrowersje wokół zeznań i teorii o UFO

Temat niezidentyfikowanych obiektów latających od lat budzi duże emocje w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach szczególne zainteresowanie wywołały zeznania byłego pracownika struktur wywiadowczych Davida Gruscha. Przed komisją Kongresu twierdził on, że rząd USA od dziesięcioleci posiada informacje o kontaktach z obcą cywilizacją oraz szczątkach rozbitych statków pozaziemskich.

Oficjalne raporty Pentagonu pozostają jednak sceptyczne wobec takich tez. W publikowanych analizach wskazywano, że większość obserwowanych zjawisk ma naturalne lub technologiczne wyjaśnienie, choć część przypadków pozostaje nierozstrzygnięta.

Spór polityczny i wypowiedzi Baracka Obamy

Kwestia UFO stała się również elementem sporu politycznego. Trump odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi Baracka Obamy, który w jednym z wywiadów stwierdził, że istnienie życia pozaziemskiego jest możliwe. Później Obama doprecyzował, że nie dysponuje dowodami, a jego wypowiedź miała charakter ogólny i odnosiła się do prawdopodobieństwa istnienia życia we wszechświecie.

Trump skrytykował te słowa, sugerując, że mogły one ujawniać informacje niejawne. Jednocześnie sam nie przesądził, czy kosmici istnieją, zaznaczając jedynie, że temat budzi ogromne zainteresowanie społeczne.

Rosnące zainteresowanie UAP i presja opinii publicznej

W ostatnich latach zainteresowanie zjawiskami UAP wyraźnie wzrosło, także za sprawą publikacji nagrań zarejestrowanych przez pilotów wojskowych oraz raportów przygotowywanych przez amerykańskie agencje rządowe. W 2021 roku opublikowano pierwszy od lat raport wywiadu USA, który analizował ponad 140 przypadków niewyjaśnionych obserwacji. W większości nie udało się jednoznacznie określić ich pochodzenia.

Eksperci podkreślają, że zjawiska te mogą mieć różne źródła — od zaawansowanych technologii wojskowych po zjawiska atmosferyczne. Brak jednoznacznych dowodów na udział cywilizacji pozaziemskich nie zmniejsza jednak zainteresowania opinii publicznej.

Zapowiadane przez Trumpa ujawnienie dokumentów może stać się jednym z najważniejszych momentów w debacie o UFO, zwłaszcza jeśli nowe materiały rzucą światło na dotychczas niewyjaśnione przypadki.