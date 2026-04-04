Rekordowa mobilizacja Węgrów za granicą. To może zmienić wynik wyborów

Niemal 91 tys. Węgrów zarejestrowało się do głosowania w ambasadach i konsulatach za granicą, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 65 480 osobami cztery lata temu - podał portal 444.hu. Dotychczasowe wyniki pokazują, że wyborcy głosujący za granicą są bardziej krytyczni wobec rządu niż wyborcy w kraju. W ostatnich wyborach - do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku - Fidesz premiera Viktor Orbana zdobył mniej niż 19 proc. głosów w ambasadach.

TISZA zyskuje dzięki głosom z zagranicy – sondaże i dane

„To może być poważną bronią Tiszy” - zaznaczył portal Telex.

Węgierskie media zwróciły uwagę, że ugrupowanie Petera Magyara „wyrobiło sobie pozycję naturalnego wyboru młodszych, miejskich i mobilnych wyborców”, którzy stanowią znaczącą część osób głosujących poza krajem.

Wybory na Węgrzech 2026: Kiedy poznamy ostateczne wyniki?

Portal Daily News Hungary zauważył, że rekordowa liczba głosów oddanych za granicą może sprawić, że ostateczny wynik wyborów będzie znany dopiero 18 kwietnia, sześć dni po głosowaniu. Zgodnie z ordynacją wyborczą, głosy oddane za granicą muszą trafić do kraju, gdzie muszą być podliczone najpóźniej szóstego dnia po głosowaniu. Oznacza to, że chociaż wstępne wyniki mogą pojawić się w nocy 12 kwietnia, ostateczny rezultat wyborów może pozostać nierozstrzygnięty przez kilka dni - stwierdził portal.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.