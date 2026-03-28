Przedstawicielka Trumpa wygłasza peany o polskiej gospodarce. "Kraj wspaniały sam w sobie"

Szefowa administracji prezydenta USA Donalda Trumpa ds. małych przedsiębiorstw Kelly Loeffler podkreśliła w sobotę na konferencji CPAC w Teksasie, że Polska to wspaniały sojusznik w NATO i jedna z 20 światowych potęg gospodarczych.
Matt Schlapp, szef CPAC, przypomniał, że w 2025 roku przed wyborami prezydenckimi w Polsce odbyła się polska edycja tego konserwatywnego wydarzenia.
Schlapp zwrócił uwagę, że Loeffler stała na czele amerykańskiej delegacji na zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. Loeffler zaznaczyła, że „to było niesamowite doświadczenie”.
- Dziękuję za zrozumienie, że, tak, jesteśmy skoncentrowani na Ameryce, ale mamy sojuszników, którzy są bardzo ważni – dodał Schlapp, zwracając się do Loeffler.
Loeffler zauważyła, że Polska „to niesamowity kraj”. - To jedna z największych 20 gospodarczych potęg, która jest zaawansowana, począwszy od sektora obronnego po energię. To wspaniały sojusznik w NATO i wspaniały kraj sam w sobie – podkreśliła
Schlapp zapowiedział, że w tym roku CPAC w Polsce odbędzie się w październiku.
Prezydent Nawrocki, który składa roboczą wizytę w USA wystąpi na CPAC w Teksasie w sobotę po południu.
