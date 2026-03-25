Melania Trump otwiera globalny szczyt o AI w edukacji. Wśród gości Marta Nawrocka

Pierwsza dama USA Melania Trump na szczycie międzynarodowej koalicji „Kształtujemy razem przyszłość”
Pierwsza dama USA Melania Trump na szczycie międzynarodowej koalicji „Kształtujemy razem przyszłość”PAP/EPA / WILL OLIVER
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 08:23

Pierwsza dama USA Melania Trump otworzyła we wtorek w Waszyngtonie dwudniowy szczyt międzynarodowej koalicji Kształtujemy Razem Przyszłość, poświęcony edukacji z użyciem sztucznej inteligencji. Wśród uczestników są małżonkowie przywódców z 48 krajów, w tym pierwsza dama RP Marta Nawrocka.

Podczas inauguracji szczytu w siedzibie Departamentu Stanu USA, Trump podkreśliła, że jej inicjatywa skupiająca małżonków przywódców oraz „wizjonerów technologii” z sektora prywatnego jest „bezprecedensowa”.

- Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment. Naszym głównym celem jest zapewnienie młodym ludziom tego, czego potrzebują, aby odnieść sukces w tym szybko zmieniającym się świecie - powiedziała żona prezydenta USA.

Zapowiedziała, że chce, by członkowie koalicji promowali „innowacyjne programy nauczania”, lobbowali za ustawodawstwem umożliwiającym lepsze kształcenie z użyciem technologii oraz za partnerstwem sektora publicznego i prywatnego. Doradca naukowy prezydenta Michael Kratsios zaznaczył, że edukacja pod kątem AI jest kluczowa, bo w niedalekiej przyszłości „każda ścieżka kariery będzie używać AI w jakiś sposób”.

Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na szczyt przez Melanię Trump. We wtorek na szczycie wystąpiły m.in. Ołena Zełenska z Ukrainy oraz żona premiera Izraela Sara Netanjahu. Nawrocka wystąpi w środę, w drugim dniu imprezy, podczas dyskusji przy okrągłym stole w Białym Domu, obok m.in. pierwszej damy Francji Brigitte Macron. W szczycie uczestniczą też przedstawiciele koncernów technologicznych, w tym Meta, Microsoft, OpenAI, xAI i Palantir.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Źródło: PAP

