Trump: Zełenski nic nie zrobił, by pomóc w wojnie z Iranem

- Zapytałam o pomoc i wsparcie Ukrainy, a on (Trump - PAP) odpowiedział: „Oni (strona ukraińska - PAP) nic nie zrobili. Wszystko, co Zełenski powiedział o tym, co Ukraina zrobiła, żeby nam pomóc, robi to wyłącznie w celach politycznych i wizerunkowych. Oni nic nie zrobili” - referowała dziennikarka. Jak dodała, Trump krytykował też ukraińskiego prezydenta, twierdząc, że „z Zełenskim trudniej się współpracuje niż z (przywódcą Rosji Władimirem) Putinem”.

Ukraina i drony przechwytujące. Kijów odpowiada na zarzuty Trumpa

Według Kijowa, Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu, a Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem. Mówił też, że jeszcze w zeszłym roku proponował USA zawarcie umowy na temat dronów przechwytujących.

W wywiadzie z MS NOW Trump ponownie skrytykował też kraje NATO za odmowę przysłania okrętów do operacji otwarcia blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Sojusz nazwał „papierowym tygrysem” i twierdził, że Putin nie boi się Europy ani europejskich sojuszników.

Trump bardziej ufa Putinowi niż Europie? Komentarz dziennikarki

Ruhle oceniła, że „(Trump - PAP) wyraził większe zaufanie do Putina niż do któregokolwiek z naszych europejskich sojuszników”.

Krytykę pod adresem NATO prezydent USA powtórzył w wywiadzie telefonicznym dla stacji Fox News. Ponownie też chwalił Japonię, oceniając ją jako lepszego sojusznika niż państwa NATO. Zapytany, czy Japonia zapewniła USA o wsparciu militarnym, biorąc pod uwagę, że 90 proc. jej ropy jest importowana przez Ormuz, Trump odpowiedział, że Japonia ma ograniczenia konstytucyjne, ale „będzie po naszej stronie, gdybyśmy jej potrzebowali”.