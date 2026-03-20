Trump: Zełenski nic nie zrobił, by pomóc w wojnie z Iranem

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek w wywiadzie z telewizją MS NOW, że Ukraina „nic nie zrobiła”, by pomóc USA w wojnie z Iranem, a wypowiedzi ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego uznał za działanie wizerunkowe. Ponownie skrytykował też sojuszników w NATO.
- Zapytałam o pomoc i wsparcie Ukrainy, a on (Trump - PAP) odpowiedział: „Oni (strona ukraińska - PAP) nic nie zrobili. Wszystko, co Zełenski powiedział o tym, co Ukraina zrobiła, żeby nam pomóc, robi to wyłącznie w celach politycznych i wizerunkowych. Oni nic nie zrobili” - referowała dziennikarka. Jak dodała, Trump krytykował też ukraińskiego prezydenta, twierdząc, że „z Zełenskim trudniej się współpracuje niż z (przywódcą Rosji Władimirem) Putinem”.
Ukraina i drony przechwytujące. Kijów odpowiada na zarzuty Trumpa
Według Kijowa, Ukraina rozmieściła swoje jednostki do przechwytywania dronów w pięciu krajach Bliskiego Wschodu, a Zełenski oświadczył, że o pomoc zwróciły się do niego USA w związku z wojną z Iranem. Mówił też, że jeszcze w zeszłym roku proponował USA zawarcie umowy na temat dronów przechwytujących.
W wywiadzie z MS NOW Trump ponownie skrytykował też kraje NATO za odmowę przysłania okrętów do operacji otwarcia blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Sojusz nazwał „papierowym tygrysem” i twierdził, że Putin nie boi się Europy ani europejskich sojuszników.
Trump bardziej ufa Putinowi niż Europie? Komentarz dziennikarki
Ruhle oceniła, że „(Trump - PAP) wyraził większe zaufanie do Putina niż do któregokolwiek z naszych europejskich sojuszników”.
Krytykę pod adresem NATO prezydent USA powtórzył w wywiadzie telefonicznym dla stacji Fox News. Ponownie też chwalił Japonię, oceniając ją jako lepszego sojusznika niż państwa NATO. Zapytany, czy Japonia zapewniła USA o wsparciu militarnym, biorąc pod uwagę, że 90 proc. jej ropy jest importowana przez Ormuz, Trump odpowiedział, że Japonia ma ograniczenia konstytucyjne, ale „będzie po naszej stronie, gdybyśmy jej potrzebowali”.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu