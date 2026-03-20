Gazeta Prawna
Świat

Trump uderza w NATO. Sojuszników nazywa tchórzami

Michał Kaźmierczak
wczoraj, 17:46

Donald Trump ostro zaatakował sojuszników z NATO i Japonię, zarzucając im brak realnego zaangażowania w zabezpieczenie strategicznego szlaku morskiego, jakim jest cieśnina Ormuz. Wpis opublikowany w serwisie Truth Social pojawił się w momencie gwałtownych napięć na Bliskim Wschodzie oraz rosnących cen ropy, które już odczuwają gospodarki na całym świecie.

Skrót artykułu

Prezydent USA ocenił, że bez amerykańskiego wsparcia NATO nie stanowi realnej siły militarnej, a europejscy sojusznicy unikają odpowiedzialności. „Bez Stanów Zjednoczonych NATO jest tylko papierowym tygrysem” – stwierdził, podkreślając, że kraje europejskie nie chciały angażować się w działania przeciwko Iranowi, a teraz krytykują skutki konfliktu, w tym drożejącą ropę. Dodał przy tym: "To dla nich tak łatwe, a ryzyko tak niewielkie. Tchórze, a my to zapamiętamy!"

Problem w tym, że zapomniał przy okazji, że sam wywołał wojnę z Iranem, nie konsultując ataku z sojusznikami. Wcześniej odmówił też wsparcia militarnego dla walczącej Ukrainy.

Cieśnina Ormuz i bezpieczeństwo energetyczne świata

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów globalnego systemu energetycznego. Szacuje się, że każdego dnia przepływa nią około 20 proc. światowego transportu ropy naftowej. Każde zakłócenie w tym regionie natychmiast przekłada się na ceny surowców i stabilność rynków.

W ostatnich dniach sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Iran ogranicza ruch statków powiązanych z państwami uznawanymi za wrogie, a jednocześnie prowadzi działania militarne wymierzone w infrastrukturę petrochemiczną w regionie Zatoki Perskiej. To odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA i Izraela w irańskie instalacje związane z programem nuklearnym.

Eksperci rynku energii wskazują, że nawet częściowa blokada cieśniny może wywołać efekt domina – od wzrostu cen paliw, przez inflację, aż po zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Już teraz notowania ropy na światowych giełdach wyraźnie rosną, a niektóre kraje zaczynają rozważać wykorzystanie strategicznych rezerw.

NATO, Japonia i deklaracje wsparcia

W reakcji na rosnące napięcia pięć państw NATO – Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Holandia – wraz z Japonią ogłosiło gotowość wsparcia działań mających zapewnić bezpieczeństwo żeglugi przez cieśninę Ormuz. W wydanym komunikacie podkreślono konieczność utrzymania swobody transportu morskiego oraz ochrony infrastruktury cywilnej.

W oświadczeniu zaznaczono, że kluczowe jest natychmiastowe wstrzymanie ataków na instalacje naftowe i gazowe, które są fundamentem globalnego bezpieczeństwa energetycznego. Państwa te nie zadeklarowały jednak bezpośredniego udziału w operacjach militarnych, co stało się jednym z głównych punktów krytyki ze strony Waszyngtonu.

Ostre słowa Trumpa i presja USA

Donald Trump nie pozostawił wątpliwości co do swojej oceny postawy sojuszników. W jego opinii działania, które mogłyby przywrócić pełną drożność szlaku, nie wymagają dużego ryzyka militarnego. – To prosty manewr wojskowy. Dla nich to bardzo łatwe, a ryzyko jest minimalne – ocenił, zarzucając europejskim partnerom brak odwagi i determinacji.

Jeszcze wcześniej administracja USA, w tym ambasador przy ONZ Michael Waltz, apelowała o międzynarodowe wsparcie dla działań stabilizacyjnych w regionie. Waszyngton podkreśla, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz to nie tylko kwestia regionalna, ale globalna, wpływająca na funkcjonowanie gospodarek od Europy po Azję.

Rosnące ceny ropy i skutki gospodarcze

Zakłócenia w cieśninie Ormuz już wywołały gwałtowne reakcje rynków. Ceny ropy naftowej wzrosły w krótkim czasie o kilkanaście procent, a analitycy ostrzegają przed dalszymi podwyżkami, jeśli sytuacja nie zostanie szybko opanowana. Szczególnie narażone są kraje importujące surowce energetyczne, w tym państwa europejskie oraz Japonia.

Drożejąca ropa oznacza wyższe koszty transportu, produkcji i energii, co bezpośrednio przekłada się na ceny dla konsumentów. W wielu państwach rośnie obawa przed powrotem presji inflacyjnej, która w ostatnich latach była jednym z głównych problemów gospodarczych.

Dodatkowo zakłócenia w żegludze powodują opóźnienia w dostawach, co może wpłynąć na przemysł i handel międzynarodowy. Firmy logistyczne już teraz sygnalizują konieczność zmiany tras i zwiększenia kosztów operacyjnych.

Konflikt Iran–USA. Poważne ryzyko eskalacji

Obecna sytuacja jest bezpośrednio związana z eskalacją konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi oraz ich sojusznikami. Ataki na instalacje nuklearne i petrochemiczne doprowadziły do serii działań odwetowych, które przeniosły się na kluczowe szlaki transportowe.

Iran od lat traktuje cieśninę Ormuz jako strategiczny punkt nacisku i wielokrotnie groził jej zamknięciem w odpowiedzi na presję międzynarodową. Obecne działania wpisują się w tę strategię, choć ich skala i intensywność są większe niż w poprzednich latach.

Analitycy ds. bezpieczeństwa wskazują, że dalsza eskalacja może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji militarnej na szerszą skalę, co miałoby poważne konsekwencje nie tylko dla regionu, ale i całego świata.

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

USANATOTrumpIranoskarżenia

