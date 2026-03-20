W Iranie na skutek ataków zginęli rzecznik Gwardii Rewolucyjnej i wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż

Irańskie media przekazały w piątek, że w atakach zginął rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znanego też jako Gwardia Rewolucyjna, Mohammad Naini oraz wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż, Esmail Ahmadi.
Rzecznik „zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny” – oświadczył IRGC w komunikacie, cytowanym przez agencję AFP.
Ahmadi został opisany przez powiązaną z Korpusem Starżników Rewolucji Islamskiej agencją Tasnim jako „jeden z najważniejszych filarów organizacji Basidż” (masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej - PAP). Podkreślono, że pełnił on kluczowe funkcje w zakresie bezpieczeństwa - przekazał opozycyjny portal Iran International.
