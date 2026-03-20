Unia gotowa na nowy kryzys migracyjny

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji po szczycie UE, że Unia Europejska jest dziś znacznie lepiej przygotowana na ewentualną presję migracyjną w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie niż podczas kryzysu z 2015 roku. - Nie dopuścimy do powtórki z 2015 roku - powiedziała.

- Rozmawialiśmy również o migracyjnych aspektach kryzysu (na Bliskim Wschodzie - PAP). Jak dotąd nie zaobserwowaliśmy ruchów migracyjnych w kierunku Europy, ale musimy być przygotowani. Nie dopuścimy do powtórki z 2015 roku. Wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości. A dziś jesteśmy lepiej przygotowani. Mamy silniejsze granice zewnętrzne i silniejsze agencje. Mamy solidne ramy prawne – Pakt o Migracji i Azylu. Wzmocniliśmy nasze partnerstwa z sąsiadami w regionie. A co najważniejsze, jesteśmy zjednoczeni jako Europejczycy - powiedziała.

Pożyczka dla Ukrainy ma zostać odblokowana

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniła na konferencji po szczycie UE w Brukseli, że Unia Europejska przekaże Ukrainie zapowiadaną pożyczkę w wysokości 90 mld euro „w taki czy inny sposób”.

Unijnym przywódcom nie udało się w czwartek na spotkaniu w Brukseli przekonać premiera Węgier Viktora Orbana do odblokowania 90 mld euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa przekazał na konferencji prasowej po szczycie UE, że przywódcy UE podczas szczytu potępili postępowanie Węgier.

Przywódcy UE zwrócili się do Komisji Europejskiej z prośbą o znalezienie sposobów na wypłatę obiecanej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro Ukrainie, pomimo ciągłego oporu Węgier - powiedział w czwartek kanclerz Niemiec Friedrich Merz na konferencji w Brukseli.

Merz cytowany przez agencję Reuters powiedział na konferencji prasowej po szczycie UE, że weto premiera Węgier Viktora Orbana w sprawie uzgodnionej pożyczki było na szczycie UE bezprecedensowym „aktem poważnej nielojalności”.