Prawo i Sprawiedliwość organizuje w stolicy manifestację pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Największa partia opozycyjna liczy na dużą frekwencję i zaangażowanie wśród swoich zwolenników. Gdzie dokładnie odbędzie się protest? O której start? Wyjaśniamy w tekście.

Manifestacja planowana jest od kilku tygodni. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało ją niedługo po drastycznych zmianach, jakie w mediach publicznych zaserwowała nowa władza. Ponieważ termin wydarzenia przypada tuż po aresztowaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, należy spodziewać się sporej frekwencji i niekoniecznie spokojnej atmosfery.

Manifestacja PiS w Warszawie. Gdzie i o której start?

Początek wydarzenia zaplanowano na 11 stycznia. Protest Wolnych Polaków rozpocznie się o godz. 16 na ul. Wiejskiej, w okolicach budynku sejmu. "Odbędzie się manifestacja w obronie wolności słowa, wolności mediów i demokracji. Bo z demokracją mamy dzisiaj duży problem" – zapowiadał wydarzenie Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Będą utrudnienia w centrum

Ponieważ protest ma rozpocząć się w centrum Warszawy, w godzinach szczytu, spodziewane są spore utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w okolicach ul. Wiejskiej, Pięknej i Alei Ujazdowskich. Lepiej nie poruszać się wtedy autem, bo można utknąć w korku.

Mobilizacja zwolenników PiS. Autobusami do Warszawy

Jak często bywa w przypadku takich manifestacji, struktury PiS organizują autobusowe wyjazdy do Warszawy, by frekwencja była jak najwyższa. Politycy największej partii opozycyjnej zachęcają do uczestnictwa w wydarzeniu również poprzez media społecznościowe.

Stołeczny ratusz milczy

Choć "Protest Wolnych Polaków" to istotne wydarzenie, które wpłynie na ruch w centrum miasta w czwartkowe popołudnie, próżno szukać informacji na jego temat na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Miasta Społecznego Warszawy.