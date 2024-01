Nasi kandydaci w wyborach samorządowych będą szli z przesłaniem programowym dot. rozwoju małych ojczyzn - powiedział w Sejmie szef klubu PiS, wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.

Terminwyborów samorządowych

Premier Donald Tusk powiedział, że termin 7 kwietnia jako data wyborów samorządowych wydaje się najbardziej prawdopodobny. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wybory samorządowe muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r.

Przygotowania PiSu do wyborów samorządowych

Błaszczak na konferencji w Sejmie został zapytany, jak Prawo i Sprawiedliwość będzie przygotowywać się do wyborów samorządowych. "Nasi kandydaci do rad wszystkich szczebli samorządu terytorialnego będą szli z przesłaniem programowym, dotyczącym przede wszystkim rozwoju małych ojczyzn" - powiedział.

Błaszczak o wzroście poziomu życia w mieście i na wsi

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo przyczynił się do tego, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zmieniło się oblicze polskich gmin, miast, powiatów, województw" - przekonywał polityk PiS.

"To były najwyższe w historii inwestycje prorozwojowe, które doprowadziły do tego, że poziom życia w miastach, na wsi istotnie wzrósł" - podkreślił. "Nasi kandydaci do rad gmin, miast, powiatów i województw będą prezentowali szczegółowy program" - dodał.