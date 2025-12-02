UOKiK: zasady promocji w Biedronce były niejasne i niepełne

Na początku ubiegłego roku Biedronka przeprowadziła jednodniowe akcje „Specjalna Środa” i „Walentynkowa Środa”, promując je hasłem „100% zwrotu w formie vouchera”. Reklamy sugerowały, że klienci odzyskają pełną wartość zakupów. Jak ustalił UOKiK, rzeczywiste zasady skorzystania z vouchera były jednak znacznie bardziej skomplikowane niż wynikało z komunikatów marketingowych.

Urząd: konsumenci nie dostali kluczowych informacji na czas

Postępowanie wykazało, że przekaz promocyjny był niepełny i mógł wprowadzać klientów w błąd. Urząd uznał, że naruszenie interesów konsumentów było działaniem celowym.

– Przedsiębiorca w przekazie reklamowym zachęcającym do zrobienia zakupów pominął bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Wskazywał, że produkty można kupić „za darmo”, a voucher określał jako „gratis”. Mogło to spowodować, że konsumenci podjęli decyzję o skorzystaniu z promocji, z myślą o tym, że zaoszczędzą na produktach, które sami będą mogli swobodnie wybrać. Selekcja treści reklamowych i sposób ich prezentowania nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Przekaz marketingowy powinien zawierać informacje najważniejsze z punktu widzenia konsumentów, tak żeby nie musieli docierać do nich samodzielnie. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywać je we właściwym czasie, czytelnie i jednoznacznie – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Ponad 104 mln zł kary dla Biedronki – Jeronimo Martins Polska zapowiada, że sieć odwoła się od decyzji UOKiK

W rezultacie postępowania urząd nałożył na Jeronimo Martins Polska karę w wysokości 104,7 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna — sieć może odwołać się od niej do sądu. Jak poinformowało biuro prasowe Jeronimo Martins Polska w przesłanym redakcji komunikacie, firma zamierza skorzystać z tego prawa.

- Opierając się na faktach, będziemy bronić naszego stanowiska i zaskarżymy decyzję Prezesa UOKiK do sądu. Ubolewamy, że w trakcie badania tej sprawy Urząd nie zgodził się z siecią, która nieustannie stwarza polskim klientom możliwości oszczędzania. Jednocześnie zapewniamy, że Biedronka będzie nadal oferować swoim klientom najbardziej konkurencyjną ofertę na polskim rynku.