Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że we wtorek, 28 lipca, odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Podkreślił przy tym, że Patyra „zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, a nie bierze udziału w szopkach”.
Nawrocki o zaprzysiężeniu Sławomira Patyry do Trybunału Konstytucyjnego
Pytany przez dziennikarzy po spotkaniu z mieszkańcami Dębicy (woj. podkarpackie) o powody zaprzysiężenia Sławomira Patyry, prezydent zwrócił uwagę na postawę nowo wybranego sędziego oraz zachowanie procedur ustrojowych.
– Zdaje się, że sędzia Patyra jest jedynym sędzią, który nie przyrzekał przed kolumną w Sali Kolumnowej. Zachowuje się jak odpowiedzialny człowiek, który jest sędzią, a nie bierze udziału w szopkach, które organizuje pan marszałek – powiedział Karol Nawrocki.
Prezydent odniósł się również do przypadków składania ślubowań w nieformalnych okolicznościach.
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów i pan sędzia Patyra czekał, jak przystało na to, aby doszło do uroczystości. A jak mamy sędziów, którzy przysięgają przed kolumną albo przed nieuprawnionym do tego marszałkiem Sejmu, to chyba wszyscy czują, że jest to rzecz niepoważna. Tutaj wypełniam po prostu prawo – zaznaczył.
Sławomir Patyra sędzią TK. Prezydent odniósł się także do sporu w PiS
Podczas spotkania z dziennikarzami Karol Nawrocki został także zapytany o ewentualne zaangażowanie w łagodzenie sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
– Czy pan redaktor uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków – odpowiedział krótko.
W czerwcu tego roku Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego TK - na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, któremu kończyła się dziewięcioletnia kadencja. Na początku lipca Patyra skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK. Ostatnio - jak donosiły media - Patyra skierował do KPRP ponowne pismo w tej sprawie.
Z kolei przed tygodniem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty informował o wysłaniu do prezydenta pisma, w którym apelował o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie przez Patyrę do sprawowania mandatu sędziego TK.
Dr hab. Sławomir Patyra to konstytucjonalista od 1994 r. związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na wydziale Prawa i Administracji. Od 2013 r. pracuje także na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego. Jest wykładowcą akademickim oraz współautorem kilku podręczników, a także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 2013 r. Patyra jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Od tamtego czasu współpracuje także z Krajową Radą Radców Prawnych.
Patyra będzie trzecim sędzią TK, od którego ślubowanie odbierze Nawrocki. Do tej pory ślubowanie w jego złożyli w kwietniu Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy wraz z czwórką innych sędziów zostali wybrani do TK w marcu.
Prezydent nie odebrał jednak ślubowania od pozostałej czwórki - Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Anny Korwin-Piotrowskiej. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.
9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej czwórka sędziów, od których prezydent nie odebrał ślubowania złożyła ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. (PAP)
huk/ mro/
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