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Jest wyrok w procesie lekarzy oskarżonych o śmierć Jerzego Ziobry. Finał sprawy po niemal 20 latach

sąd, Ziobro, Kraków
Jest wyrok w procesie lekarzy oskarżonych o śmierć Jerzego Ziobry. Czekali na to niemal 20 latPAP / Art Service
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:48

Zapadł prawomocny wyrok ws. lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie w mocy został utrzymany wyrok uniewinniający troje lekarzy, oskarżonych o błędy w leczeniu Jerzego Ziobry. Sąd uchylił wyrok wobec czwartek z oskarżonych medyków, równocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu.

Skrót artykułu

Czwartkowy wyrok jest prawomocny.

O co wnioskowały strony postępowania? Wyjaśniamy

Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy medyków, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostateczne oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy.

Pełnomocnik wdowy po zmarłym domagał się uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przed sąd pierwszej instancji. Argumentował, że biegli wydający opinię na tamtym etapie byli nieobiektywni, a sąd nie zachował bezstronności.

Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Mężczyzna leczony był od czerwca 2006 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina zmarłego uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. W 2017 r. sąd rejonowy uniewinnił medyków, ale apelację od takiej decyzji złożyli oskarżyciele.

Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający ówczesnego kierownika II Oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego szpitala prof. Jacka D., lekarki dyżurnej Katarzyny S. i ordynatora sali monitorowanej Andrzeja K. Uchylił wyrok i umorzył postępowanie wobec Dariusza D., ówczesnego lekarza oddziału i wiceszefa Pracowni Hemodynamiki.

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Źródło: PAP
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sądZbigniew Ziobrowyrok

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