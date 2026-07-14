O podpisaniu umowy między władzami lotniska a wykonawcą prac – firmą Strabag, poinformowano we wtorek podczas konferencji prasowej.

Lotnisko Wrocław wybuduje nowy terminal do 2027 r.

Nowy terminal będzie miał blisko 2,8 tys. m kw. powierzchni i zostanie połączony z istniejącym terminalem pasażerskim od strony wschodniej. Będzie w nim przestrzeń przeznaczona do obsługi pasażerów podróżujących poza strefę Schengen. W części odlotowej znajdą się cztery niezależne bramki odlotowe (gate'y), umożliwiające jednoczesne prowadzenie boardingu. Przewidziano również miejsce dla sklepu duty free i lokali gastronomicznych.

Zmiany obejmą też strefę przylotów. Nowy terminal pozwoli zwiększyć przepustowość obecnie wykorzystywanej infrastruktury, która zostanie wyposażona w sześć automatycznych bramek ABC oraz cztery podwójne stanowiska kontroli granicznej.

Terminal pomieści jednocześnie ok. 800 osób oczekujących na kontrolę graniczną. Konieczność rozbudowy, co zaznaczyły władze lotniska, wynika też z wdrażanego w Unii Europejskiej systemu Entry/Exit System (EES). Wymaga on od obywateli państw trzecich rejestracji biometrycznej przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE, co wydłuży czas prowadzenia kontroli granicznych.

Większa przepustowość wrocławskiego lotniska

Zdaniem władz lotniska przeniesienie obsługi lotów non-Schengen do przeznaczonego do tego terminalu uwolni znaczną część przestrzeni, zwiększy przepustowość strefy Schengen oraz poprawi płynność obsługi w okresach największego natężenia ruchu.

– Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które odpowiada na nasze potrzeby tu i teraz. Dzięki nowej przestrzeni zyskają zarówno pasażerowie podróżujący poza strefę Schengen, jak i osoby korzystające z połączeń w obrębie strefy Schengen, ponieważ poprawi się funkcjonowanie całego terminalu– zapewnił wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kowalczyk.

Jak dodał Cezary Pacamaj, wiceprezes lotniska, w porcie prowadzonych jest szereg inwestycji. Poza dobiegającą końca przebudową części operacyjnej trwają prace projektowe związane z rozbudową głównego terminalu. - Na ich zakończenie i rozpoczęcie robót budowlanych trzeba będzie jeszcze poczekać. Nie chcemy, aby nasi pasażerowie odczuli skutki dynamicznego wzrostu ruchu, dlatego już dziś realizujemy rozwiązanie, które pozwoli nam utrzymać wysoki standard obsługi – powiedział.

Na zaprojektowanie głównego terminalu władze portu podpisały umowę w kwietniu br. Z kolei terminal wspomagający (dla strefy non-Schengen) będzie wykorzystywany do czasu zakończenia tej inwestycji, co ma zapewnić sprawną obsługę rosnącej liczby pasażerów. Jak przyznały władze lotniska, terminal wspomagający jest potrzebny, bo rośnie zainteresowanie podróżami do krajów spoza strefy Schengen.

Rekordowa liczba pasażerów wrocławskiego portu lotniczego

Według prognoz w tym roku Port Lotniczy Wrocław po raz pierwszy w historii obsłuży ponad 6 milionów pasażerów, a szacunki wskazują na dalszy dynamiczny wzrost ruchu w kolejnych latach.

W spółce Port Lotniczy Wrocław 49,24 proc. udziałów posiada Miasto - Gmina Wrocław, właścicielem 31,02 proc. jest samorząd województwa, a niespełna 19,74 proc. - Polskie Porty Lotnicze S.A. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 206 mln 830 tys. zł.