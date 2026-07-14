Dyskusja o bezpieczeństwie dzieci w sieci przybiera na sile zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Najnowszy sondaż pokazuje, że pomysł ograniczenia dostępu nieletnich do mediów społecznościowych ma wyraźne poparcie społeczne. Równocześnie kolejne państwa przygotowują przepisy, których celem ma być większa ochrona najmłodszych użytkowników internetu.

Regulacje już wprowadzają lub planują to zrobić Francja, Grecja, Wielka Brytania. W Australii osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z mediów społecznościowych od grudnia ubiegłego roku.

Ochrona dzieci w internecie coraz ważniejsza

Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia? Z badania „Puls Opinii”, przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM w dniach 6-8 lipca 2026 roku, wynika, że większość respondentów popiera taki krok.

Za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się 65 proc. ankietowanych. W tej grupie 33 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 32 proc. „raczej tak”. Przeciwnych temu rozwiązaniu było 22 proc. badanych, z czego 15 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. Zdania w tej sprawie nie miało 13 proc. respondentów.

Kto najczęściej popiera nowe rozwiązania?

Największe poparcie dla zakazu deklarują kobiety, wśród których wynosi ono 69 proc. Takie stanowisko częściej zajmują także osoby po 60. roku życia - 70 proc. - oraz respondenci z wyższym wykształceniem, gdzie odsetek ten sięga 76 proc.

Bardzo wyraźne poparcie widać również wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Za wprowadzeniem zakazu opowiada się 84 proc. z nich, a połowa wskazuje odpowiedź „zdecydowanie tak”.

Gdzie sprzeciw wobec zakazu jest największy?

Najwięcej przeciwników takiego rozwiązania jest wśród mężczyzn, gdzie sprzeciw wynosi 28 proc. Najsilniej widać go także w grupie młodych osób w wieku 18-24 lata, w której sięga 49 proc., oraz wśród osób z wykształceniem podstawowym - 31 proc. W grupie wiekowej 25-59 lat przeciwko zakazowi jest 40 proc. respondentów.

Europa zmierza w stronę ograniczeń

Podobne działania są podejmowane również poza Polską. W Grecji od 2027 roku dzieci poniżej 15. roku życia nie będą mogły korzystać z mediów społecznościowych. To efekt projektu ustawy zapowiedzianego przez premiera Kyriakosa Micotakisa. Greckie władze podkreślają, że celem nowych przepisów jest ochrona najmłodszych przed negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania z internetu.

Na podobny krok przygotowuje się także Wielka Brytania. Od przyszłego roku osoby poniżej 16. roku życia mają nie mieć dostępu do mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer zaznacza, że najważniejsze jest bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci.

We Francji przyjęto kluczowy zapis projektu ustawy przewidujący zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. Za poprawką zagłosowało 116 deputowanych, przeciw było 23. Jeśli przepisy wejdą w życie, Francja będzie drugim po Australii krajem, który wprowadzi takie regulacje. W Australii osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać z mediów społecznościowych od grudnia ubiegłego roku.

Ochrona małoletnich w sieci: Polska również rozważa zmiany

W Polsce także trwają prace nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka mówiła w RMF FM, że zmiany nie powinny być wprowadzane zbyt szybko, a najbardziej realnym terminem ich wejścia w życie jest przyszły rok.

Czy dzieci powinny mieć ograniczone media społecznościowe? [PODSUMOWANIE]

Sondaż pokazuje, że większość Polaków popiera zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Taki kierunek zmian zyskuje na znaczeniu również w innych krajach, które wdrażają lub przygotowują podobne przepisy. Głównym argumentem za nowymi regulacjami pozostaje ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z obecnością w internecie.

Jakie są najczęstsze zagrożenia dla dzieci w internecie?

Środowisko internetowe zmienia się bardzo szybko, a razem z nim pojawiają się kolejne wyzwania, z którymi mierzą się dzieci i młodzież. Aby skutecznie je chronić, najpierw trzeba dobrze rozpoznać pełne spektrum zagrożeń. Poniżej znajduje się zestaw 10 potencjalnych zagrożeń, z jakimi młodzi użytkownicy internetu spotykają się najczęściej. Każde z nich wymaga uważności oraz nieco innego podejścia.

Cyberprzemoc (Cyberbullying): Jedna z najczęstszych form agresji rówieśniczej przeniesionej do internetu. Obejmuje nękanie, wyzywanie, ośmieszanie oraz celowe wykluczanie z grup na komunikatorach.

Patostreamy: Relacje na żywo pokazujące wulgaryzmy, agresję i zachowania patologiczne, które dzieci mogą błędnie postrzegać jako atrakcyjną formę rozrywki.

Niebezpieczne wyzwania (Challenges): Trendy obecne w mediach społecznościowych, które zachęcają do podejmowania ryzykownych zachowań i mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.

Nieodpowiednie treści: Kontakt z pornografią, drastyczną przemocą oraz materiałami promującymi niebezpieczne zachowania, na przykład zaburzenia odżywiania.

FOMO (Fear Of Missing Out): Lęk przed utratą dostępu do informacji, który wywołuje u dzieci stres i sprawia, że stale sprawdzają telefon. Sharenting: Choć dotyczy rodziców, stanowi zagrożenie dla dzieci. Nadmierne publikowanie ich wizerunku narusza prywatność i może zostać wykorzystane przez przestępców.

Uzależnienia (Siecioholizm): Kompulsywne korzystanie z internetu, gier i mediów społecznościowych, które zaczyna negatywnie wpływać na sen, naukę oraz relacje poza siecią.

Zagrożenia AI (Deepfake): Wykorzystywanie sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych głosów lub wizerunków, używanych później do manipulacji albo szantażu.

Oszustwa i phishing: Próby wyłudzania pieniędzy lub danych, często za pomocą fałszywych linków albo obietnic darmowych dodatków do gier, takich jak Robuxy.

Grooming: Proces, w którym dorosły podszywa się pod rówieśnika dziecka, aby zbudować relację o charakterze seksualnym.

Źródła: RMF24, Przystanek Rodzinka