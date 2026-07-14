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Ulewy sparaliżowały Wrocław. Zalane ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

Burza we Wrocławiu. Grafika wygenerowana przez AI
Burza we Wrocławiu, wizualizacja AIGazetaPrawna.pl
oprac. Kasper Starużyk
50 minut temu
aktualizacja 20 minut temu

Potężne ulewy sparaliżowały część Wrocławia. Zalane ulice i torowiska wymusiły zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. To kolejny etap niebezpiecznej pogody na Dolnym Śląsku, gdzie burze wcześniej spowodowały straty, a dla części regionu zmieniono poziom ostrzeżeń meteorologicznych.

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Utrudnienia w centrum Wrocławia, aż 6 linii tramwajowych ze zmienionymi trasami

Z powodu zalania wiaduktu na ul. Reymonta, tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Ich macierzyste trasy obsługują autobusy. Jak poinformowali urzędnicy, konieczność zmian w ruchu tramwajów spowodowało również zalanie ulic Słowiańskiej i Św. Jadwigi. Przy ul. Szewskiej drzewo runęło na trakcję.

„To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady” - przekazali urzędnicy.

Burze, które przeszły wcześniej nad południową częścią województwa dolnośląskiego, spowodowały straty. Wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim. Uszkodził również dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników.

Ewakuowano harcerzy na południu woj. dolnośląskiego

Prewencyjnie ewakuowano kilka obozów harcerskich w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim oraz wałbrzyskim

Kpt. Przemysław Rogalewicz z zespołu prasowego dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał PAP, że do godziny 15.00 w związku z burzami strażacy interweniowali na terenie województwa ponad 280 razy. - To usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji – powiedział oficer.

Najwięcej interwencji – ponad 200 – odnotowano w powiecie karkonoskim. Kilkadziesiąt razy strażacy wyjeżdżali do akcji w powiatach lwóweckim i kłodzkim.

Na terenie całego województwa dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Dla powiatów południowo-zachodnich mają najwyższy trzeci stopień, dla pozostałych drugi.

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Jak przekazali urzędnicy z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, ruch tramwajowy w całym mieście został już przywrócony. Wcześniej, po gwałtownych, punktowych ulewach i zalaniu niektórych ulic, część pojazdów skierowano na alternatywne trasy.

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Źródło: PAP
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