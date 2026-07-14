Utrudnienia w centrum Wrocławia, aż 6 linii tramwajowych ze zmienionymi trasami

Z powodu zalania wiaduktu na ul. Reymonta, tramwaje linii 1, 7, 14, 15, 16 i 24 skierowano na trasy zastępcze. Ich macierzyste trasy obsługują autobusy. Jak poinformowali urzędnicy, konieczność zmian w ruchu tramwajów spowodowało również zalanie ulic Słowiańskiej i Św. Jadwigi. Przy ul. Szewskiej drzewo runęło na trakcję.

„To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady” - przekazali urzędnicy.

Burze, które przeszły wcześniej nad południową częścią województwa dolnośląskiego, spowodowały straty. Wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim. Uszkodził również dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników.

Ewakuowano harcerzy na południu woj. dolnośląskiego

Prewencyjnie ewakuowano kilka obozów harcerskich w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim oraz wałbrzyskim

Kpt. Przemysław Rogalewicz z zespołu prasowego dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał PAP, że do godziny 15.00 w związku z burzami strażacy interweniowali na terenie województwa ponad 280 razy. - To usuwanie wiatrołomów, zabezpieczanie podtopionych miejsc oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji – powiedział oficer.

Najwięcej interwencji – ponad 200 – odnotowano w powiecie karkonoskim. Kilkadziesiąt razy strażacy wyjeżdżali do akcji w powiatach lwóweckim i kłodzkim.

Na terenie całego województwa dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez IMGW. Dla powiatów południowo-zachodnich mają najwyższy trzeci stopień, dla pozostałych drugi.

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Jak przekazali urzędnicy z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, ruch tramwajowy w całym mieście został już przywrócony. Wcześniej, po gwałtownych, punktowych ulewach i zalaniu niektórych ulic, część pojazdów skierowano na alternatywne trasy.