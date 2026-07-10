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Spór z Pfizerem uderzył w PAŻP. Premier i ministrowie uspokajają: nie będzie problemów z lotami

Donald Tusk o PAŻP i sprawie Pfizer vs. Polska. Premier uderzył w rząd PiS
Rząd zapewni wsparcie dla PAŻP po zajęciu wierzytelności; przygotowuje apelację ws. PfizeraPAP / Andrzej Jackowski
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 18:45

Przedstawiciele rządu zapewnili w piątek, że zajęcie wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w związku z wyrokiem dotyczącym sporu Pfizer–Polska nie wpłynie na jej bieżące funkcjonowanie ani płynność finansową. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało jednocześnie przygotowanie apelacji od decyzji sądu.

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Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych; ma to związek z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

Zajęcie środków PAŻP po wyroku ws. Pfizera. Agencja zapewnia o ciągłości działania

PAŻP wskazała, że opłaty trasowe pobierane przez Eurocontrol stanowią ponad 80 proc. jej przychodów i są podstawowym źródłem finansowania działalności. Agencja przygotowuje formalny sprzeciw wobec zajęcia wierzytelności, współpracując z Prokuratorią Generalną RP oraz właściwymi organami państwa. Równolegle prowadzone są działania mające zabezpieczyć finansowanie umożliwiające nieprzerwaną realizację zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. PAŻP zapewniła również, że nie ma ryzyka ograniczenia działalności ani zwolnień pracowników.

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że rząd nie pozostawi PAŻP bez wsparcia finansowego. Podkreślił, że prowadzone są działania mające rozwiązać problem wynikający ze sporu z koncernem Pfizer, jednocześnie zaznaczając, że postępowanie dotyczy kontraktu zawartego przez poprzedni rząd na dostawy szczepionek przeciw COVID-19.

- Rozmawiałem z ministrem finansów (ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim - PAP) i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, tak że nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje. I będziemy szukali rozwiązania, ale (...) sprawa jest dość paskudna - powiedział premier.

Rząd szuka finansowania dla PAŻP. Potrzebny może być miliard złotych

Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że po otrzymaniu informacji o zajęciu wierzytelności rozmawiał z ministrem finansów o zabezpieczeniu środków dla PAŻP. Według szacunków do zapewnienia funkcjonowania agencji do końca roku potrzebne będzie około 1 mld zł dodatkowego finansowania. Zaznaczył jednocześnie, że PAŻP dysponuje środkami pozwalającymi na normalne funkcjonowanie w najbliższych miesiącach, a bezpieczeństwo żeglugi powietrznej pozostaje priorytetem. Dodał, że nad rozwiązaniem sytuacji pracują wspólnie zespoły Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Moim priorytetem jako ministra infrastruktury i zwierzchnika polskiej przestrzeni powietrznej jest zapewnienie płynności finansowej PAŻP oraz odblokowanie zajętych przychodów Agencji. Jest to kluczowe dla prawidłowego jej funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej” - wskazał szef MI we wpisie na platformie X.

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że resort przygotowuje apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w Brukseli. Jak zaznaczyła, pozwanym jest państwo polskie, dlatego działania prowadzone są we współpracy z Prokuratorią Generalną oraz Ministerstwem Finansów. Ze względu na strategię procesową nie ujawniła szczegółów planowanych działań.

Spór Polska–Pfizer o szczepionki przeciw COVID-19 trafił do apelacji

Organizacja Eurocontrol zapytana przez PAP o sprawę odmówiła komentarza, argumentując to faktem, że jest ona przedmiotem toczącego się postępowania.

Spór dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.

1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe wynoszące około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty. (PAP)

pif/ jowi/ mmu/ mhr/

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Źródło: PAP
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