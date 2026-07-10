Przedstawiciele rządu zapewnili w piątek, że zajęcie wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w związku z wyrokiem dotyczącym sporu Pfizer–Polska nie wpłynie na jej bieżące funkcjonowanie ani płynność finansową. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało jednocześnie przygotowanie apelacji od decyzji sądu.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych; ma to związek z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.
Zajęcie środków PAŻP po wyroku ws. Pfizera. Agencja zapewnia o ciągłości działania
PAŻP wskazała, że opłaty trasowe pobierane przez Eurocontrol stanowią ponad 80 proc. jej przychodów i są podstawowym źródłem finansowania działalności. Agencja przygotowuje formalny sprzeciw wobec zajęcia wierzytelności, współpracując z Prokuratorią Generalną RP oraz właściwymi organami państwa. Równolegle prowadzone są działania mające zabezpieczyć finansowanie umożliwiające nieprzerwaną realizację zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego. PAŻP zapewniła również, że nie ma ryzyka ograniczenia działalności ani zwolnień pracowników.
Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że rząd nie pozostawi PAŻP bez wsparcia finansowego. Podkreślił, że prowadzone są działania mające rozwiązać problem wynikający ze sporu z koncernem Pfizer, jednocześnie zaznaczając, że postępowanie dotyczy kontraktu zawartego przez poprzedni rząd na dostawy szczepionek przeciw COVID-19.
- Rozmawiałem z ministrem finansów (ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim - PAP) i my oczywiście nie zostawimy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej bez pomocy, tak że nie będzie problemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie PAŻP-u, ale problem tego sporu prawnego z Pfizerem pozostaje. I będziemy szukali rozwiązania, ale (...) sprawa jest dość paskudna - powiedział premier.
Rząd szuka finansowania dla PAŻP. Potrzebny może być miliard złotych
Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że po otrzymaniu informacji o zajęciu wierzytelności rozmawiał z ministrem finansów o zabezpieczeniu środków dla PAŻP. Według szacunków do zapewnienia funkcjonowania agencji do końca roku potrzebne będzie około 1 mld zł dodatkowego finansowania. Zaznaczył jednocześnie, że PAŻP dysponuje środkami pozwalającymi na normalne funkcjonowanie w najbliższych miesiącach, a bezpieczeństwo żeglugi powietrznej pozostaje priorytetem. Dodał, że nad rozwiązaniem sytuacji pracują wspólnie zespoły Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
„Moim priorytetem jako ministra infrastruktury i zwierzchnika polskiej przestrzeni powietrznej jest zapewnienie płynności finansowej PAŻP oraz odblokowanie zajętych przychodów Agencji. Jest to kluczowe dla prawidłowego jej funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej” - wskazał szef MI we wpisie na platformie X.
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała, że resort przygotowuje apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w Brukseli. Jak zaznaczyła, pozwanym jest państwo polskie, dlatego działania prowadzone są we współpracy z Prokuratorią Generalną oraz Ministerstwem Finansów. Ze względu na strategię procesową nie ujawniła szczegółów planowanych działań.
Spór Polska–Pfizer o szczepionki przeciw COVID-19 trafił do apelacji
Organizacja Eurocontrol zapytana przez PAP o sprawę odmówiła komentarza, argumentując to faktem, że jest ona przedmiotem toczącego się postępowania.
Spór dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer w imieniu państw członkowskich UE na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Polska w 2022 r. odmówiła odbioru części zamówionych dawek, argumentując m.in. zmianą sytuacji epidemicznej i skutkami wojny w Ukrainie. We wrześniu 2023 r. Pfizer skierował sprawę do sądu w Brukseli.
1 kwietnia 2026 r. belgijski sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska powinna odebrać około 64 mln dawek szczepionek i zapłacić koncernowi 5,644 mld zł, a także pokryć koszty procesowe wynoszące około 170 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zmiany nieprawomocnego wyroku. Termin na wniesienie apelacji wynosi 60 dni od doręczenia Polsce odpisu orzeczenia wraz z nakazem zapłaty. (PAP)
pif/ jowi/ mmu/ mhr/
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu